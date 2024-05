Consell a Olost

La delegada del Govern a la Catalunya Central, Montse Barniol, va fer una pausa en la seva insubornable dedicació a estar al costat de tots els consellers que visiten la vegueria, i va portar tot el seu Consell de Direcció a reunir-se a Olost i Santa Creu, on té la seu la Mancomunitat del Lluçanès, òrgan provisional previ al futur Consell Comarcal. Barniol, exalcaldessa d’Alpens, va ser una de les animadores de la creació de la comarca quan estava ben encallada, i fa aquest moviment justament ara que Olost ha anunciat una nova consulta per decidir si en surt, moviment que es pot interpretar com una manera de fer-se propera als ciutadans d’Olost i de fer present la institució dins la qual el Lluçanès serà un actor de ple dret quan sigui una comarca normal, si no és que aquest procés que tant s’ha complicat acaba fent fallida. És una bona iniciativa. Tanmateix, el que seria realment útil per donar cos a aquest Consell i a la regió és que tots els seus membres, que ara hem vist reunits entorn d’una taula, tinguessin una veu i una personalitat distingibles, que fossin coneguts i notoris i que formessin un veritable govern regional, impossible de confondre amb un mer equip d’intermediaris entre el territori i les conselleries.