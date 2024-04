La pagesia celebra els beneficis de les últimes pluges, però és prudent perquè no n'hi ha prou

«Aquesta pluja ens ha donat moral, però si no plou més serà un altre any dolent». Així s’expressa Jordi Segarra, de la finca Can Serra de Fals, on viu amb la seva dona, Rosa Calsina, que és la coordinadora territorial d’UP a la Catalunya Central. En aquesta finca tenen 130 hectàrees de conreus, i 70 més al Mas Mollet, prop de Lledoners.

Segarra es mostra prudent però confiat que després de les pluges del març les collites d’enguany encara es puguin salvar després que l’any passat van ser nul·les. Explica que la sequera acumulada de fa mesos en va retardar el naixement fins «ben bé un mes i mig» des de la sembra del novembre «quan el normal seria que ja brotés al cap de 8 o 10 dies». Això fa que ara mateix l’ordi dels seus camps faci «uns 30 o 35 centímetres i, en canvi, ja hauria de començar a treure espiga». Per això diu que convé més pluja per garantir del tot les collites. Parla d’«entre uns 20 o 25 litres en un parell o tres de tongades» aquest abril, «que és un mes clau per als conreus», i d’aquesta manera s’obtindria una collita «normal», que al Bages serien cap a uns 4.000 quilos per hectàrea.

Diu que la situació és millor al Berguedà i el Solsonès perquè hi va ploure abans i amb més quantitat, de manera que «el cereal ja és més gros, i això fa que ell mateix es protegeixi del sol i retingui més la humitat». Per altra banda, sosté que aquestes pluges també hauran beneficiat les plantacions de farratge, que fins ara s’havia de proveir de França perquè aquí era escàs i a un preu «caríssim».

