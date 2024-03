Ampli dispositiu per localitzar un excursionista perdut a Montferrer i Castellbò

Tres hores perdut a -9ºC. Un excursionista ha estat localitzat aquest dimarts a la nit amb un quadre d'hipotèrmia després que se li perdés la pista a Sant Joan de l'Erm, a Montferrer i Castellbò (Alt Urgell). Un ampli dispositiu de recerca, format per 21 dotacions de Bombers de la Generalitat amb els GRAE, la unitat canina i la de drons, es va activar a les 20 hores per localitzar l'home que havia sortit amb el seu gos a caminar per Sant Joan de l'Erm i no va tornar al refugi.

Durant tres hores, el dispositiu va estar cercant l'excursionista per una zona molt extensa. Finalment, el van localitzar a les 23:13 hores en estat menys greu. L'home presentava un quadre d'hipotèrmia després d'haver passat tres hores exposat a temperatures molt baixes (d'uns -9ºC).

Un cop localitzat, l'equip d'emergències va traslladar l'afectat al refugi de la Basseta, on l'esperava el SEM. L'home ha estat traslladat a l'hospital de la Seu d'Urgell.