Olesa de Montserrat ha donat aquest diumenge el tret de sortida a la temporada de Passions. Enguany ha estrenat la "transformació més gran de l'espectacle de les darreres dècades": s'ha passat de 3 actes a 2 i s'ha reduït la durada a poc més de dues hores. Segons un dels seus directors, Xavier Povill, han volgut fer una obra "més universal i menys sacralitzada perquè qualsevol espectador pugui commoure's". Per la seva banda, el 27 de març, començaran a Esparreguera les representacions de la versió clàssica de la Passió després d'estrenar el 5 de març una versió reduïda coincidint amb la Trobada d'Europassió.

"La Passió d'Olesa fa el salt al segle XXI perquè fins ara es representava un espectacle heretat del 1967", així ho afirma un dels seus dos directors, Joan Gil, que destaca que la seva voluntat ha estat traslladar l'espectacle al "ritme i a l'estètica" del 2022.

Aquesta evolució i transformació de La Passió d'Olesa de Montserrat no és fruit d'un dia. L'entitat va iniciar el 2019 la reflexió sobre quin havia de ser el futur de l'espectacle. Aquest treball previ, juntament amb un nou concepte de tractament dramatúrgic, tècnic i escenogràfic sorgit la feina feta per l'equip de col·laboradors de l'entitat, donen com a resultat una Passió "molt diferent de com s'havia vist fins ara".

Les escenes ja no segueixen estrictament l'ordre cronològic –l'espectacle té diversos moments de flashback- i els quadres s'enllacen entre ells a una velocitat que ha suposat tot un repte logístic. "Per agafar aquest ritme més de musical l'equip de so, llum, tramoies, vestuari i maquillatge ha hagut de fer un salt qualitatiu", ha destacat Gil tot assegurant que tot plegat "situa el muntatge al nivell de grans espectacles de musicals de Barcelona o de Madrid". Entre altres coses, la cinquantena d'actors que tenen text van amb micròfon i sense mascareta. La resta porten un tapaboques color carn que pràcticament és imperceptible per l'espectador.

Esparreguera ofereix una versió més curta

A Esparreguera, la gran novetat d'aquesta temporada és l'estrena d'una nova versió de l'espectacle que només dura dues hores i quart. Amb aquest canvi s'ha buscat fer un espectacle més àgil i dinàmic. Aquesta nova versió es va estrenar el 12 de març i diumenge que ve es posarà en escena la versió clàssica, que també es podrà veure el 3, 10 i 15 d'abril.