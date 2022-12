El departament de Territori inicia a Olesa de Montserrat i Esparreguera la introducció d'autobusos elèctrics per unir estacions de Ferrocarrils de la Generalitat amb altres nuclis urbans i polígons industrials. El projecte, que s'executarà principalment durant el 2023, s'aplicarà en set línies, que seran les primeres 100% elèctriques.

Aquest divendres han començat a funcionar els dos primeres autobusos elèctrics per donar servei a la línia que enllaça l’estació d’Olesa de Montserrat d’FGC amb Esparreguera. Una línia amb una demanda de 44.000 viatges l’any. Són autobusos de 12 metres d’allargada, 37 seients, accessibles i amb un consum de 71 kWk per cada 100 km. Les bateries es carreguen a les nits a les cotxeres de l’empresa operadora, TGO DX.

Es preveu que durant el primer semestre de 2023 entrin en funcionament quatre nous autobusos elèctrics per a donar servei a a la línia que uneix l’estació de Sant Joan amb el Polígon Can Sant Joan, a Sant Cugat del Vallès. Una línia amb una demanda de 436.000 viatges anuals. En aquest cas, FGC subministrarà l’energia amb un punt de càrrega ultra ràpida que s’instal·larà a l’estació com a complement de la càrrega nocturna de les bateries a les cotxeres de l’empresa operadora, Marfina Bus.

Pel que fa a la resta de línies, en el cas de la de Bellaterra-Parc de l’Alba (Marfina Bus) i Sant Vicenç dels Horts –Torrelles de Llobregat (Soler i Sauret) ja s’ha realitzat l’estudi tècnic per a determinar el tipus de vehicle elèctric i s’ha iniciat el procés de substitució de la flota de busos, que es materialitzarà al llarg del 2023. Les línies de Capellades – estació (Montferri); Piera-urbanitzacions (Montferri); i Piera-Hostalets del Pierola (Montferri) estan encara en fase d’estudi amb vehicles i fabricants per determinar el tipus d’autobús i el sistema d’alimentació més favorable. La demanda de les set línies és de a 650.750 viatges anuals.

En total s’acabaran substituint 12 autobusos dièsel per autobusos elèctrics. La utilització dels vehicles elèctrics està sent ja habitual en les xarxes de transport urbà però no així en les xarxes de transport interurbà on la necessitat d’autonomia dels vehicles per a la prestació dels serveis fa que no hi hagi encara una industria de vehicles elèctrics de transport públic totalment desenvolupada i cal ajustar cada actuació a les característiques i necessitats de cada servei.

Descarbonització de la mobilitat: reducció de 800 tones d’emissions

La substitució de la flota per a vehicles elèctrics suposarà deixar d’emetre 800 tones anuals de gasos amb efecte hivernacle a l’atmosfera. És el que equival a la captació de carboni que fan 183.000 arbres en un any, és a dir, un parc i mig de Collserola. Es tracta d’una iniciativa que s’emmarca en la política del Govern de descarbonitzar la mobilitat com a factor essencial en la lluita contra el canvi climàtic. És una acció que contribueix a la millora de la qualitat de l’aire i també a la reducció de la contaminació acústica. Es tracta, de fet, d’una iniciativa inclosa en el Compromís d’Acció Climàtica del Govern i en l’Estratègia 10/30 d’FGC, d’acord amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

El conseller de Territori, Juli Fernàndez, ha assenyalat que, amb iniciatives com aquesta, “transformem la mobilitat a la realitat actual: als reptes de la descarbonització i al combat contra la situació d’emergència climàtica”. Ha destacat que aquests autobusos funcionaran “amb energia neta” i ha afegit que “la nostra obligació és ser part de la solució i vetllar pel llegat que deixem a les generacions futures”. El conseller, d’altra banda, ha tornat a posar sobre la taula un sistema integral ferroviari a Catalunya que inclogui Rodalies: “un repte enorme; però volem treballar perquè la vida de la gent sigui una mica més fàcil”. “Perquè el transport públic ha de ser una alternativa real, eficient, per a tothom i a tot arreu”, ha conclòs.

El president de Ferrocarrils, Toni Segarra, ha posat en valor que aquesta acció “reforça el nostre paper d’activistes contra el canvi climàtic en la mesura que potenciem i fem atractiu l’ús del transport públic perquè més gent el faci servir”. Segarra ha destacat l’aposta decidia de la companyia “per ser tractors de la transició energètica del país” i fomentar una mobilitat més sostenible “amb més transport públic i amb el foment de la intermodalitat per captar demanda del vehicle privat cap a mitjans més sostenibles”.

Foment de la intermodalitat bus-tren

FGC col·labora des de l’any 2000 amb diferents operadors en el finançament de línies de bus interurbanes, competència de la Generalitat de Catalunya (a través de la Direcció General de Transport i Mobilitat), en tant que són en part o en la seva totalitat línies de bus que aporten viatgers a Ferrocarrils i assumint el supòsit que si no existís la línia de bus, el viatger que avui fa l’enllaç no utilitzaria el servei ferroviari. D’aquesta manera, es fomenta la intermodalitat tren-bus, coordinant horaris, establint uns enllaços de qualitat i promovent a la vegada l’ús del transport públic.