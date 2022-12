Les operadores de telefonia mòbil activaran en els pròxims dies a Collbató els serveis de telefonia mòbil de nova generació, 4G i 5G, sobre les bandes de 800 i 700 MHz, respectivament, el que permetrà als veïns tenir connexions mòbils d'alta velocitat, amb una millor cobertura a l'interior dels edificis i major extensió geogràfica, segons han explicat fonts municipals.

La prestació dels serveis mòbils en aquesta banda pot comportar l'aparició de determinades afectacions en la recepció del senyal de TDT de televisió dels usuaris de Collbató, pel fet que s'utilitzava anteriorment per al servei de televisió. Per resoldre aquests problemes s'han posat a disposició dels veïns el telèfon gratuït 9000 833 999. El compromís de les empreses és que tots els veïns puguin gaudir sense problemes de la televisió en TDT.

Per solucionar aquestes afectacions, en cas d'arribar a produir-se, els operadors mòbils han confiat en l'empresa, Llega700, que també té un web, per a resoldre qualsevol tipus de problema o interferència que pugui produir-se a qualsevol usuari o usuària de TDT i en qualsevol punt de la vila que es vegi afectat per aquest motiu.