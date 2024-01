El Premi Participa a l'Escola 2023 ha distingit l'escola Daina Isard, d'Olesa de Montserrat, per un projecte en el que es fomenta els valors democràtic. L’Institut La Miquela de Bescanó, l’Escola Enric Grau Fontseré de Flix i l’Institut Ca n’Oriac de Sabadell són els altres tres centres premiats. El Jurat del Premi Participa a l’Escola ha emès el seu veredicte referent a les candidatures presentades per a l’edició 2023. Així, enguany el Premi Participa a l’Escola ha reconegut el treball de quatre centres educatius que han desenvolupat experiències participatives durant el curs, en què l’alumnat s’ha involucrat en la vida del centre.

El projecte de l'escola Daina Isard, que participava en la categoria de poblacions més grans de 20.000 habitants, té un premi de 8.000 euros i s'ha atorgat al projecte "La veu de l’alumnat". Al centre s’organitzen en totes les etapes educatives unes assemblees setmanals per solucionar conflictes entre companys i companyes, i per recollir les opinions de l’alumnat i participar en la presa de decisions conjuntament amb les famílies i el professorat. L’Institut Ca n’Oriac de Sabadell és el segon projecte premiat. "La roda sociocràtica i els cercles de paraula a l’Institut Ca n’Oriac" són dues experiències que afavoreixen la cohesió de grup, la participació, la corresponsabilitat i l’autogestió de l’alumnat. Compten amb una dinamització per buscar l’horitzontalitat, tant del professorat com de l’alumnat.

El jurat ha valorat que els projectes distingits fomenten els valors democràtics entre els infants i els joves, a més de tenir una vocació d’implicació amb la societat. En concret, ha tingut en compte aspectes com l’apoderament de l’alumnat, l’impacte i la transformació de l’entorn, la sostenibilitat, la inclusió i la diversitat.

El tribunal està format per representants de la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques, dues persones de centres educatius guardonats en convocatòries anteriors, i una persona experta en el camp de la participació juvenil.

El Premi Participa a l’Escola distingeix anualment centres que han dut a terme durant el curs experiències per promoure i facilitar la participació i la cultura democràtica com a eina de transformació social. Té dues categories: una per a centres ubicats en municipis de fins a 20.000 habitants, i una altra per als que superen aquest nombre.

Des de la passada edició, l’import total del premi és de 32.000 euros, i es reconeixen quatre centres, dos per a cada categoria, amb un import de 8.000 euros cadascun. En la categoria de municipis de fins a 20.000 habitants s'ha reconegut l’Institut La Miquela de Bescanó, pel projecte “Ha arribat l’hora d’actuar, fem-ho bé”. Es tracta d’un seguit d’iniciatives, impulsades per l’alumnat de 4t d’ESO i 1r de batxillerat per conscienciar sobre el canvi climàtic, com ara potenciar el reciclatge a l’aula, dissenyar campanyes sobre la biodiversitat i incentivar la compra a granel i les bosses reutilitzables. I també l’Escola Enric Grau Fontseré de Flix, pel projecte “Fem escola, tots sumem”. En el marc d’aquest projecte, es duen a terme, cada any una sèrie d’actuacions amb què l’alumnat descobreix el treball que fan les diferents referents feministes d’associacions, empreses o administracions del municipi.