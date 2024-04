El Gremi de Llibreters xifra en 25,4 milions la facturació durant la setmana de Sant Jordi, un 6% més que l’any passat

El Gremi de Llibreters de Catalunya ha xifrat en 25,4 milions la facturació durant la setmana de Sant Jordi, un 6% més que l’any passat. En total s'han venut 1,98 milions d'exemplars de més de 70.250 títols diferents enfront dels seixanta mil de 2023.

Del total de llibres venuts, el 52% van ser en català i el 48% en castellà. ‘Història d'un piano’ (Columna), de Ramon Gener, s’ha confirmat com el llibre més venut de ficció en català i ‘La grieta del silencio’ (Suma), Javier Castillo, en castellà. Les vendes de no-ficció en català les encapçala 'Tor: Foc encès' (Edicions La Campana), de Carles Porta, i Marian Rojas Estapé ho fa en castellà amb 'Recupera tu mente, reconquista tu vida' (Espasa).

La Cambra del Llibre de Catalunya, institució que agrupa els gremis i associacions d’editors, llibreters, distribuïdors i de la comunicació gràfica de Catalunya, ha celebrat en un comunicat les bones xifres de vendes un cop processades les dades tant de les llibreries com de les parades.

Pel que fa als gèneres més venuts per Sant Jordi, la literatura infantil i juvenil en representa el 31%, la ficció el 35%, la no-ficció el 23% i el còmic l’11%. Del venut per Sant Jordi en català, la literatura infantil i juvenil en representa el 38%, la ficció el 33%, la no-ficció el 22% i el còmic el 7%. Del venut per Sant Jordi en castellà, la ficció representa el 36%, la no-ficció el 27%, la literatura infantil i juvenil el 21% i el còmic el 16%.

Els gèneres que més han crescut respecte de 2023 han estat la ficció, tant en català com en castellà, amb increments de més de 9 punts, i el còmic en català, amb un augment de 8 punts respecte de l’any passat.

Pel que respecta a les llengües, del total de llibres venuts, el 52% van ser en català i el 48% en castellà. Per demarcacions, a Barcelona el català va suposar el 51% dels exemplars venuts, a Girona el 66%, a Lleida el 56% i a Tarragona el 52%.

Llibres més venuts per Sant Jordi

El Gremi de Llibreters ha anunciat la llista dels més venuts per Sant Jordi en una rànquing elaborat després de processar les dades reals de vendes tant de les més de dues-centes trenta llibreries d'arreu de Catalunya que formen part de LibriRed com de les parades al carrer.

Pel que fa a ficció en català no hi ha gaires canvis respecte les dades provisionals que es van facilitar el dia de Sant Jordi. Els més venuts de ficció en català són ‘Història d'un piano’ (Columna Edicions), de Ramon Gener; ‘Un animal salvatge’ (La Campana), de Joël Dicker; ‘Ocàs i fascinació’ (Club Editor), d’Eva Baltasar; ‘Aprendre a esquivar les bales’ (La Campana), de Xavi Coral, i ‘Blackwater I. La riuada’ (Blackie Books), de Michael McDowell.

Sí hi ha canvis en la no-ficció en català perquè la primera posició és per ‘Tor: Foc encès’ (Edicions La Campana), de Carles Porta, seguit per ‘Ments preclares’ (La Vanguardia), de Quim Monzó, i ‘La teva salut comença aquí’ (Rosa dels Vents), de Xevi Verdaguer, que en la llista provisional estava en primera posició ara ocupa la quarta dels més venuts.

Pel que fa els llibres infantils i juvenils català, els més venuts són ‘La misteriosa i sorprenent casa de l'avi’ (Combel Editorial), de Meritxell Martí, i ‘La meravellosa i horripilant casa de la iaia’ de la mateixa autora i editorial.

En castellà

Tampoc hi ha molts canvis en les primeres posicions dels més venuts de ficció en castellà. Els tres més venuts són ‘La grieta del silencio’ (Suma), de Javier Castillo; ‘Tres enigmas para la Organización’ (Seix Barral), d’Eduardo Mendoza, i ‘Un animal salvaje’ (Ediciones Alfaguara), de Joël Dicker.

En no-ficció en castellà el més venut és ‘Recupera tu mente, reconquista tu vida’ (Espasa Libros), de Marian Rojas Estapé, i respecte els llibres infantils i juvenils en castellà, el més venut és ‘Alas de sangre’ (Editorial Planeta), de Rebecca Yarros.