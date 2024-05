Un cotxe s'incendia al costat de l'escola Sant Ignasi de Manresa

Els Bombers de la Generalitat han apagat el foc d'un cotxe al costat de l'escola Sant Ignasi de Manresa aquest dimecres al vespre. Els serveis van rebre un avís a 3/4 d'11 que els alertava que un cotxe s'havia incendiat prop del centre educatiu, al carrer del Mestre Albagés. Els Bombers hi han treballat amb una dotació per extingir les flames, que no han provocat afectacions més enllà del vehicle.