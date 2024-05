Vols aprendre a crear "stickers" amb WhatsApp?

Les xarxes socials s'han d'anar actualitzant constantment. La intel·ligència artificial ha fet que cada vegada hi hagi més pressió per aconseguir un apropament a la realitat. Per això, aplicacions com WhatsApp no paren de buscar eines per apropar aquesta realitat de creació. Avui us portem els stickers que ofereix: cada vegada més personalitzats i divertits. Un sticker acaba significant molt més que un emoji.

De fet, es poden fer adhesius sense sortir de l'aplicació: WhatsApp va introduir el seu mode de creació fa un parell de mesos. Ara, la beta s'ha actualitzat per donar-li encara més presència: en pocs passos estan llestos.

Els stickers són imatges en format PNG, amb fons transparent i contorn blanc, generalment en forma quadrada. Es poden crear utilitzant qualsevol programa d'edició d'imatges, fins i tot, des de dispositius mòbils. La seva popularitat en les aplicacions de missatgeria ha portat WhatsApp i recentment a Telegram a introduir els seus propis editors de stickers, els quals són molt fàcils d'accedir i utilitzar.

Crear "stickers" mai havia estat tan senzill / EL DÍA

WhatsApp afegeix una drecera al seu creador de stickers

Fer els nostres propis stickers era força senzill, encara que necessitàvem saber que la funció existia. La icona estava una mica amagada al selector multimèdia de WhatsApp, així que calia donar-li un nou disseny a l'accés. Això és precisament el que han fet a la darrera versió beta.

Com va descobrir WabetaInfo, i vam poder veure al nostre propi WhatsApp, l'aplicació per a Android ofereix un creador de stickers amb una pràctica i visible drecera. Aquest apareix just al capdamunt de la secció d'adhesius, separat dels ja guardats, per la qual cosa queda perfectament a la vista.

En prémer sobre la drecera, el creador de stickers ens portarà a través del procés, sol·licitant-nos que seleccionem una imatge de la galeria (els millors resultats s'obtenen amb retrats i objectes en primer pla). Un cop triada la foto, WhatsApp identificarà el subjecte de la imatge, eliminarà el fons i afegirà un contorn en blanc al sticker. Podrem personalitzar-lo afegint text i dibuixant-hi, cosa que millorarà el seu aspecte final.

bring the race day energy into your group chat all the time with the @mercedesamgf1 stickers 🏁https://t.co/7SrWenQTxa pic.twitter.com/tJwYGcFpxX — WhatsApp (@WhatsApp) May 10, 2024

Gràcies al nou botó per crear stickers a WhatsApp, els usuaris podran descobrir aquesta funció i gaudir d'una forma ràpida i senzilla dels seus propis adhesius en qüestió de segons. Aquesta actualització ja està disponible a la versió beta de WhatsApp per Android.