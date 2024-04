La Diputació de Barcelona invertirà 2,5 milions d'euros per arreglar el camí de can Sedó, a Esparreguera

La Diputació de Barcelona invertirà 2,5 milions d’euros per arreglar el camí a la Colònia Sedó, en el tram que va des de la carretera C-1414, a l’alçada del pont sobre el riu Llobregat, fins a l’entrada al recinte. Les obres és previst que comencin el 2026, un cop s’hagi redactat l’estudi informatiu previ i el projecte constructiu per convertir el camí en carretera. Aquest és el compromís que l’ens supramunicipal va adquirir aquesta setmana en la reunió mantinguda amb representants de l’Ajuntament d’Esparreguera, en la qual hi va assistir el president delegat de l’àrea d’Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona, Sergi Vallès, el gerent de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Valentí Aceña, l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, i la regidora d’Urbanisme i Via Pública, Nati Sanchez. Durant la trobada també es van abordar altres temes vinculats a la recuperació de la Colònia Sedó i el seu entorn natural, com el suport polític i tècnic a l’impuls d’aquest patrimoni municipal, el projecte de Vies Blaves de recuperació de les lleres del riu o l’arranjament del camí fins al pla del Puig per a garantir-ne la seguretat.

L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, va assegurar que “cal sumar esforços per mirar de recuperar i dinamitzar l’entorn de la Colònia Sedó” i va apuntar que “els accessos, tant per carretera des de la banda d’Esparreguera com la llera del riu són prioritaris per tenir un entorn de la Colònia atractiu. Per aconseguir-ho ens cal la complicitat i implicació de totes les institucions i estem contents que la Diputació de Barcelona ens hagi traslladat la seva intenció de col·laborar-hi”. Des de l’any 2021, el camí que va d’Esparreguera a la Colònia Sedó està inclòs en el Pla Zonal de la Xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona, que té per objecte actualitzar i ordenar la xarxa local de carreteres. En l'esmentada reunió, l’ens supramunicipal va anunciar al consistori l’inici del projecte de rehabilitació d’un tram d’aquest camí, el que va des de la C-1414 fins a l’entrada a la Colònia Sedó. El camí té un total de 3 quilòmetres de longitud des de la carretera fins al nucli urbà i una inversió prevista de 4,5 milions d’euros.

Ara no s'afrontarà l'obra completa, sinó que es farà un primer tram, amb una inversió prevista de 2,5 milions d’euros. Abans d’iniciar les obres, però, cal realitzar un estudi informatiu previ al projecte constructiu, que és previst que es tanqui aquest estiu, i cal tenir l’informe ambiental favorable de la Generalitat de Catalunya per a tirar endavant el projecte. Un cop aquests dos passos estiguin acomplerts, s’estima que el 2025 pugui començar la redacció del projecte constructiu i el 2026 es faci la licitació i l’inici de l’execució de les obres. L’alcalde ha agraït "el suport de la Diputació de Barcelona en les infraestructures que li són pròpies" i ha destacat que “és una gran notícia tenir aquest compromís per fer aquesta inversió que al llarg d’aquest mandat transformarà en carretera el camí d’accés a la Colònia Sedó, que actualment està força malmès i presenta problemes de seguretat”.

Durant la reunió, l’Ajuntament d’Esparreguera també va demanar a la Diputació de Barcelona el seu suport i col·laboració, tant polític com tècnic, per trobar recursos per a recuperar i dinamitzar la Colònia Sedó i el seu entorn. En aquest sentit, es va apuntar la possibilitat de poder disposar d’algun recurs tècnic de l’ens supramunicipal per a ajudar a mobilitzar els diferents actors de la Colònia, on hi conviuen el sector privat, amb les empreses que ocupen les naus de la zona industrial, els veïns i veïnes que hi viuen i l’Incasòl, que és el propietari de la zona residencial. D'altra banda, un altre dels temes que va centrar l’interès de la trobada va ser el projecte de Vies Blaves, impulsat i gestionat per la Diputació per a recuperar i revalorar el patrimoni natural i cultural de les lleres del riu Llobregat, Anoia i Cardener al seu pas per la demarcació de Barcelona. L’Ajuntament va traslladar a l’ens supramunicipal la seva preocupació pel fet que la recuperació de la llera del Llobregat al seu pas per Esparreguera no es preveu que comenci abans del 2027 i va destacar la importància de la recuperació d’aquest espai com a element per atraure talent, empreses i visitants a la Colònia Sedó.

D’altra banda, el consistori també va demanar a la Diputació ajuda per arreglar el camí que va fins al pla del Puig amb l’objectiu de garantir-ne la seguretat. Per a aquest projecte concret, l’ens supramunicipal va oferir a l’Ajuntament la possibilitat de demanar ajuts del seu catàleg de serveis, però per a poder-hi accedir prèviament cal que el consistori elabori un projecte o memòria detallant les actuacions necessàries. A més, la Diputació també va demanar als representants de l’administració local que remetessin una carta justificativa amb totes les seves demandes vinculades a la recuperació de la Colònia Sedó i el seu entorn per començar a impulsar-los, especialment el tema més immediat que és l’arranjament del camí d’accés a la Colònia Sedó.