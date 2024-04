El govern d'Olesa retira els càrrecs a un dels seus homes forts, Jordi Martínez, per irregularitat en la gestió

El govern de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha retirat els càrrecs assignats al regidor Jordi Martínez, acusat d'haver comès "irregularitats administratives" en la gestió al davant de la regidoria de Seguretat Ciutadana, segons ha especificat el seu grup, Bloc Olesà-CUP. L'equip de govern va emetre un comunicat inesperat el divendres al vespre en què informava "Bloc Olesà-CUP, ERC i Junts per Olesa ha acordat el cessament del regidor i 3r tinent d’alcalde Jordi Martínez (Bloc Olesà-CUP) de les seves funcions. La cessió respon a raons internes de govern notificades al regidor. I sense més explicacions indicava que "el cessament s’ha fet efectiu i oficial avui, divendres, 5 d’abril, a través d’un decret. L’equip de govern tripartit també ha comunicat ja la seva decisió a la resta de grups municipals".

La reorganització del govern queda pendent, entre altres coses perquè cal saber quins passos fa el mateix regidor, que tot i que no tingui responsabilitats de govern és el titular de la seva acta de regidor. Provisionalment, "les competències que tenia delegades fins ara el regidor les assumeix l’alcalde, Jordi Parent, fins que es faci una nova reorganització. Són les regidories d’Economia i Hisenda, Benestar Social, Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Protecció Civil". El comunicat del govern era encara menys explícit i atribuïa el cessament a "raons internes". El cessament es va produir ahir mateix i el govern ho va comunicar a la resta de grups. Les competències que tenia delegades fins ara el regidor les assumeix l’alcalde, Jordi Parent, fins que es faci una nova reorganització.

Bloc Olesa-La CUP, el partit de Martínez, ha indicat que moguts per "la sinceritat i transparència" han decidit fer el cessament que tot i que en el comunicat de l'Ajuntament es dona per fet que és definitiu, en el del partit es considera "temporal" per tal de respectar que Martínez pugui aportar arguments i tingui respectat el dret d'innocència. Bloc Olesà. CUP afirma, adreçant-se als seus votants, que "considerem honest comunicar-vos que hem decidit separar temporalment dels seus càrrecs el regidor del Bloc Jordi Martínez Vallmitjana per "suposades irregularitats en alguns tràmits administratius a la Regidoria de Seguretat Ciutadana", unes irregularitats que sense comentar-les, assenyalen que no tenen res a veure amb un "lucre personal".

Psicòleg i periodista

Martínez va néixer Nascut a Barcelona el 20 de juny de 1961, és periodista i psicòleg i també ha fet un postgrau en Gestió i Administració Local.Ha treballat a Psicòlegs Institut Genus SCCL, en el tractament de drogodependències, des de 1984 a 1998. I després va treballar de periodista a Ràdio Barcelona, Cadena SER, des de 1990 a 2013: als programes Parlar per Parlar, Hablar por Hablar, La Ventana y Hoy por Hoy

Ha estat regidor de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat pel Bloc Olesà durant el mandat 2011-2015, com a regidor de Comunicació i Tecnologies de la Informació i Comunicació; al mandat 2015-2019, regidor d'Habitatge, Esports i Participació Ciutadana, i al mandat 2019-2023 com a regidor d'Habitatge, Benestar Social, Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Protecció Civil, segons la informació del web municipal, que el govern va fer canviar ahir mateix i ja diu que no és regidor del govern i que ho ha estat "fins al 5 d'abril de 2024".

A la vida associativa destaca la seva participació com a soci del CMRO (Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà); l'Ateneu Olesà i l'Òmnium Cultural. També va ser cap de l’agrupament escolta Sta. Agnès durant el període de 1979 a 1984, i president del Consell de la Joventut de Barcelona (al districte de Sarrià-St Gervasi) els anys 1984 i 1985.