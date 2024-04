El 15 d'abril comencen restriccions a Esparreguera per obres al col·lector de salmorres, a prop de la C-55

A partir del 15 d’abril el camí que va del nucli principal d'Esparreguera al riu Llobregat des de la B-113 quedarà tallat durant 3 mesos i el tram que uneix aquesta carretera amb la C-55, davant del Balneari de la Puda, quedarà regulat amb pas alternatiu a conseqüència dels treballs per l’execució del nou col·lector de salmorres, que transporta residu salí del Bages cap al mar

Les obres contemplen dues fases, l’execució d’un bypass per a desviar les aigües del col·lector de salmorres i l’execució del nou col·lector. Les actuacions es realitzaran en dos trams, primer en el camí del riu Llobregat i, després, en el tram fins a la carretera C-55, i tenen una durada total estimada de 6 mesos. Aquests treballs provocaran algunes afectacions a la mobilitat, així el tram d’accés al riu Llobregat des de la carretera B-113 quedarà tallat uns 3 mesos aproximadament, fins que finalitzin les obres. Pel que fa al tram de la B-113 fins a la C-55, durant l’execució de les actuacions es podrà mantenir l’operativitat de la carretera, però el trànsit quedarà regulat amb pas alternatiu amb senyalització i trams itinerants semaforitzats.

Les obres del nou col·lector de salmorres en el tram comprès dins del terme municipal d’Esparreguera, des de la zona de l’antic balneari de La Puda fins a la riera de Magarola, van iniciar-se el febrer de l’any passat. Aquestes actuacions corresponen a la fase 2 del projecte constructiu del nou col·lector de salmorres de la conca del Llobregat que abraça el tram comprès entre Abrera i Castellgalí i que han estat adjudicades, en el tram entre El Cairat i Abrera, a la UTE Agua, Residuos y Medio Ambiente SA, Canalizaciones Civiles SA, C.G d’Aigües de Catalunya SA i Construcciones Rubau SA per un import de 14.444.596 euros iva inclòs, finançats per l’Agència Catalana de l’Aigua i l’empresa ICL. Les obres inclouen la construcció d’una nova canonada enterrada que permeti el transport per ella sola d’un cabal de 378 l/s per gravetat, incloent-hi les noves captacions de surgències.

En els trams compresos entre el pont que connecta amb Olesa de Montserrat i la unió amb la riera Magarola i la resclosa i el balneari de La Puda ja s’hi han executat diverses actuacions. Ara, a partir del 15 d’abril, les obres se centraran en el tram de la carretera B-113 des del seu enllaç amb la C-55 fins a on es troba la torre de trencament i el camí del riu. Els treballs començaran amb l’execució del bypass per a desviar les aigües del col·lector de salmorres i, una vegada aquestes estiguin desviades al bypass, s’iniciarà l’execució del nou col·lector en aquest tram. La durada prevista dels treballs és de 4 setmanes per a l’execució del bypass en el tram d’accés al Llobregat; 4 setmanes més per a l’execució del bypass en el segon tram, el que arriba fins a la carretera C-55; 2 mesos per a l’execució del nou col·lector de salmorres en el tram del riu Llobregat i 2 mesos per a l’execució del col·lector en el tram de la C-55.