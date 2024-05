El PSC d'Olesa demana una comissió d'investigació per aclarir la destitució del regidor Jordi Martínez

El PSC d’Olesa de Montserrat presentarà en el ple municipal d’aquest dijous una moció en la qual demanarà la constitució d’una comissió d’investigació sobre el cessament del regidor Jordi Martínez, que va ser destituït per l'actual govern d'ERC, Bloc olesà-CUP i Junts, per no haver tramitat diferents sancions administratives de l'Ajuntament. Jordi Martínez va passar al grup mixt i va demanar poder-se defensar de les acusacions com a regidor.

Segons la moció, el grup municipal socialista presentarà la incitativa de crear la comissió d'investigació perquè “un cop escoltades les explicacions del govern municipal, un cop feta la consulta de l’expedient relatiu al seu cessament, i un cop escoltat també al regidor implicat, estem en condicions d'afirmar que queda més que demostrat que les explicacions del govern municipal són insuficients i no donen llum als fets". També denuncien que "la consulta de l’expedient ha estat parcial, ja que se’ns ha denegat tot un seguit d’informacions que considerem rellevants" i temen que "el cas sigui més greu del que sembla”.

El portaveu del PSC a Olesa de Montserrat, Fernando Vicente, ha remarcat que la comissió que reclamen es vol crear “amb la ferma voluntat de mantenir garantits els principis de transparència, informació, veracitat i privacitat per tal que la corporació municipal, com a màxim òrgan de representació de la ciutadania, pugui formar-se una idea clara dels fets succeïts".