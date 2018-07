Recullen més de 1.600 signatures per reclamar la millora de l'N-260 a l'entrada de la Seu d'Urgell

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, ha rebut aquest dilluns al matí una representació dels impulsors de la recollida de signatures per reclamar al Ministeri de Foment la millora de la seguretat del tram de la carretera N-260 al seu pas a l'entrada oest de la capital alturgellenca.

Els impulsors d'aquesta campanya han lliurat a l'Oficina d'Atenció Ciutadana un total de 1.620 signatures recollides per tal de reclamar millores en els passos de vianants que hi ha en aquesta via estatal, situades entre la primera rotonda i el pont del Valira. Respecte a la problemàtica, Albert Batalla ha manifestat que ''des de l'Ajuntament de la Seu Compartim al 100% aquesta reivindicació de millorar la seguretat en aquest punt'', de manera que ja s'ha fet arribar al Ministeri la necessitat de buscar ''una fórmula que millori l'entrada''.

Segons Batalla, amb les signatures lliurades es dóna impuls a la reivindicació que l'Ajuntament ja va fer en el seu moment. Les signatures s'han recollit davant diversos atropellaments ocorreguts en poc temps en aquest punt dels passos de vianants que creuen l'N-260, així com alguns accidents entre vehicles per col·lisions.