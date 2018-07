All crea un entorn per a vianants al solar de l'ajuntament enderrocat

L'Ajuntament d'Isòvol, municipi que engloba els pobles d'Isòvol, All i Olopte, porta a terme aquests dies les obres de creació de la que serà plaça Major d'All. Les obres han inclòs l'enderroc de l'antic ajuntament.

El projecte té com a objectiu convertir una plaça Major que en realitat era una cruïlla de carrers en un autèntic espai de trobada per als veïns, segons ha explicat el mateix alcalde, Pere Oliu. L'actuació té un pressupost de 210.000 euros, que l'equip de govern municipal aporta amb una subvenció de la Generalitat pel desenvolupament turístic del municipi i l'assignació de la taxa turística. Oliu ha explicat que el projecte contempla la unió del solar que ha deixat l'antiga casa consistorial i el camí del Nord per tal de crear un espai més gran que potenciï la vida social a All. El disseny preveu un espai d'aparcament i una zona verda a la part inferior. El termini d'execució estipula que les obres estiguin acabades el 30 de setembre. Oliu ha argumentat que «volem que la plaça sigui un punt de trobada de veïns. Fins ara en déiem plaça però no ho era, no existia; era una cruïlla de camins. El que pretenem és tenir una plaça per a vianants on la gent s'hi senti bé i els cotxes no hi tinguin accés».

Aquesta fase de les obres s'ha pogut iniciar gràcies a l'enderroc de l'antic ajuntament, que ha estat substituit per un edifici aixecat just al seu darrere. El nou edifici ja ha estat concebut com a espai de treball amb les sales per a despatxos i activitats públiques i un sitema de calefacció sostenible.