L'Oficina Jove de la Seu organitza un taller sobre gestió emocional i conflictes

L'Oficina Jove de l'Alt Urgell ha convocat per a divendres, dia 31 de maig, un taller sobre resolució de problemes i estats d'ànim que, amb el nom de «Gestió emocional i conflictes» vol donar eines als joves per travessar l'edat de l'adolescència i la primera etapa com a adults. El taller es farà a les instal·lacions de l'Oficina Jove del Centre Cívic l'Escorxador de les onze del matí a la una del migdia i anirà a càrrec de l'entitat SEER Salut i Educació Emocional. Els seus responsables han remarcat que l'activitat va dirigida especialment als joves d'entre setze i vint-i-cinc anys. Així, «els objectius del taller, basat en metodologies vivencials i dinàmiques, són adquirir eines de gestió emocional que facilitin la comprensió dels conflictes i estratègies per afrontar-los d'una manera sana», segons han apuntat els seus organitzadors. El taller porta per subtítol «Com són els conflictes que visc?». Les places són limitades, per la qual cosa cal inscriure-s'hi. Amb aquesta activitat l'Oficina Jove de l'Alt Urgell vol ajudar els joves de la Seu i comarca a resoldre els seus problemes derivats de l'edat.