La Seu d'Urgell suspèn definitivament el Mercat Medieval dels Canonges

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha decidit anul·lar enguany del Mercat Medieval dels Canonges davant la impossibilitat de poder complir amb la normativa de seguretat per celebrar aquest tipus d'esdeveniments.

El govern local també ha tingut en compte que el carrer on es duu a terme aquest mercat, un vial relativament estret, no permet oferir la suficient distància de seguretat entre parades ni entre visitants.

Un segon motiu per suspendre'n la dinovena edició del certamen és que aquest no es pot traslladar a un altre espai de la capital alturgellenca perquè el canvi implica perdre tota la seva contextualització i personalitat. El mercat havia de tenir lloc els dies 6 i 7 de juny, tot i que amb la crisi sanitària de la covid-19 es va optar inicialment per ajornar-lo fins el 8 i 9 d'agost.