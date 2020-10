L'alcalde de Bellver diu que Salut no ha intervingut la residència i que només se'ls ha cedit una infermera

L'Ajuntament de Bellver ha negat amb rotunditat que el departament de Salut hagi intervingut per ara la residència municipal de gent gran Sant Roc per un brot de coronavirus. L'alcalde, Xavier Porta, ha qualificat d'«exagerada» i «incorrecta» la utilització del terme 'intervenció' usada pel departament de Salut tant pel que fa al vessant de gestió com el sanitari del centre geriàtric.

L'alcalde ha explicat que l'únic element nou extern a la residència és una infermera assessora proveïda per la Fundació Hospital de Puigcerdà en substitució d'una altra treballadora que està malalta i que, doncs, a nivell de gestió, el centre continua com sempre, sense cap tipus d'intervenció per part del Govern. Pel que fa al vessant sanitari, Xavier Porta, que alhora és el màxim responsable polític de la residència, ha explicat que dels deu residents i quatre treballadors que van donar positiu en el test de Coronavirus, tan sols un va mostrar símptomes i va ser traslladat a l'Hospital de Cerdanya. La resta han estat asimptomàtics, de manera que al centre sociosanitari de Bellver la situació «és totalment normal i sota control».



Informe favorable del mateix departament

Segons han explicat des de l'Ajuntament, el dilluns al matí una inspecció del departament de Salut a la residència de Bellver va derivar en un informe que constatava que tot estava correcte. L'informe especifica que 'en el moment de la visita cap resident no pressenta simptomatologia, durant la visita he comprovat que: hi ha una correcta diferenciació de zones netes i brutes, el personal té pràctiques d'actuació correctes d'acord amb les normes de treball, hi ha una correcte definició dels circuits, el personal de la residència sap quin és l'EPI corresponent per a cada zona, estan ben definits els circuits de proveïdors de menjar i roba neta, s'han creat zones de transferència, s'ha creat una zona verda, els vestidors del personal estan ben ubicats, han intensificat les actuacions de desinfecció, estan pendents de rebre material d'un sol us per menjar i bosses hidrosolubles, han identificat les zones... L'alcalde ha denunciat que «després de dir-nos que està tot correcte van i diuen que ens han intervingut; una intervenció que ha consistit en la substitució de la coordinadora uns dies que està malalta i es va fer les proves per la Covid, de les quals encara no en sabem els resultats». Xavier Porta ha avançat que "penso demanar una rectificació al departament".

Davant d'aquest escenari, l'Ajuntament de Bellver ha emès un comunicat en el qual remarca que considera la reacció del departament de Salut «absolutament desproporcionada i alarmista. L'únic efecte que ha produït es el desencís entre tota la nostra plantilla de magnífics treballadors en no reconèixer l'esforç dut a terme en reconduir una situació que, com diu l'informe emès pel departament de Salut, és ara absolutament correcte. Manifestem també tot el nostre suport cap a aquestes treballadors exemplars i els animem a continuar la seva tasca». El consistori i la residència també apunten que « és inexplicable la manca de sensibilitat dels responsables d'aquest Departament en publicar notícies o utilitzar un vocabulari que no s'escau amb la realitat, esfondrant la tasca feta per moltes persones durant els últims 35 anys en tenir una institució dedicada al benestar de la gent gran i que és el nostre orgull. Per tant, lamentem profundament el tracte rebut cap a una institució modèlica que, a dia d'avui, no ha hagut de lamentar cap situació desagradable en el decurs de la pandèmia».

La Fundació Hospital de Puigcerdà es desvincula de la suposada intervenció



La Fundació Hospital de Puigcerdà ha coincidit amb l'Ajuntament de Bellver que la cessió d'una infermera especialitzada a la residència no suposa en cap cas una 'intervenció' del centre geriàtric municipal, tal com ha apuntat el departament de Salut.

El gerent de la Fundació Hospital de Puigcerdà que s'encarrega de l'atenció primària a la comarca, David Fernàndez, ha explicat que l'ens que dirigeix i la residència de Bellver han signat un contracte per la cessió d'una infermera assessora en covid-19 per substituir una treballadora del centre que esta confinada per precaució. Fernàndez ha explicat que la Fundació Hospital de Puigcerdà no ha rebut cap notificació per part de cap departament del Govern de la suposada intervenció sobre la residència de Bellver, per la qual cosa ha suposat que algú del departament va fer una interpretació particular de l'informe del delegat del departament a l'Alt Pirineu encarregat de les residències en el que explicava l'enviament de la infermera assessora a Bellver. Fernàndez ha emfatitzat que aquesta acció no suposa en cap cas una intervenció per part de la Fundació sobre el centre geriàtric de Bellver.

«Tan sols hem col·laborat»



El gerent de la Fundació Hospital de Puigcerdà hi ha afegit que «nosaltres en cap cas tampoc no ens hem presentat per demanar la gestió de la residència de Bellver», tràmit que hauríem hagut de fer abans d'intervenir-la. Fernàndez ha remarcat que «el que hem fet no és intervenir sinó donar-nos un cop de ma entre institucions de la comarca... nosaltres de Salut no sabem res, ningú no ens ha trucat, sabem que a premsa surt el nostre nom perquè l'informe de la delegació posava que nosaltres col·laboraríem..».