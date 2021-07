L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha anunciat l’atorgament d’un total de 25.786 euros a diversos projectes solidaris i cooperatius que porten a terme ONG sense ànim de lucre amb seu a la ciutat durant aquest any 2021, com també a campanyes d’emergència del Fons Català de Cooperació. Així, els diners públics aniran a l’ONG la Seu Solidària amb els projectes de millora de la qualitat de vida de famílies de Bagong Silang, a Manila amb una subvenció de 4.500 euros, i a l’establiment d’un hort comunitari liderat per dones de Djindéme, al Senegal, amb una subvenció de 4.000 euros. També han rebut ajuda l’ONG Cruzada por la Alegría, que promou el projecte Cruzada por la Alegría al Servei d’Oncologia de l’Hospital Pediatrico Sur Docente de Santiago de Cuba. Aquest projecte ha rebut 7.037 euros, i Pirineu amb el Sàhara, que promou el projecte Vacances en Pau 2021, 3.000 euros d’ajuda.