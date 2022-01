L’Ajuntament de Peramola vol impulsar un centre d’acollida i tecnificació d’escalada que aprofiti les zones de roques que hi ha al municipi per practicar aquest esport i alhora promogui la visita al poble. El projecte ha transcendit arran d’una visita del subdelegat del Govern de l’estat espanyol a les comarques de Lleida, José Crespín, al municipi, durant la qual s’ha reunit amb l’alcaldessa, Gemma Orrit. El projecte de centre de tecnificació de l’escalada s’emmarca en la política municipal de desenvolupar una oferta de turisme sostenible a l’entorn de l’embassament de Rialb, segons ha informat l’emissora municipal de la capital alt-urgellenca Radio Seu. En aquest sentit, la proposta del nou centre esportiu forma part dels 19 projectes de sostenibilitat turística que han estat seleccionats per rebre ajudes dels fons europeus Next Generation, els quals tenen previst repartir una inversió global de 70 milions d’euros.