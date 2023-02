L’Ajuntament de Puigcerdà ha iniciat aquesta setmana una actuació urbanística al barri de l’Incasol, un dels que formen la primera anella al voltant del nucli antic, que té com a finalitat renovar el ferm dels principals vials, malmesos pel desgast i l’erosió per les gelades i la sal potassa.

L’actuació de renovació global dels vials se centra en els carrers Ortega Monasterio, Jacint Verdaguer i passeig Josep Pla en un entorn d’accés a equipaments públics com els jutjats, la comissaria dels Mossos d’Esquadra o el Museu Cerdà i el seu aparcament. Igualment, el carrer Ortega Monasterio connecta la zona de l’estany amb la zona baixa de la vila i el mateix veïnat de l’Incasol. Segons ha informat el consistori, els treballs consistiran en el fressat del ferm existent, aixecament de tapes i embornals, col·locació de reixes noves, reconstrucció de les vorades, pavimentació amb aglomerat asfàltic i renovació de la senyalització horitzontal.

L’Ajuntament de Puigcerdà va adjudicar les obres durant la tardor del 2022 a l’empresa Asfalts i Equips de Vialitat per import de 171.054 euros a fi efecte que es puguin executar ara durant l’hivern. L’actuació urbanística se suma a la que es va fer durant la primavera de l’any passat al mateix barri de l’Incasol i que van permetre renovar el carrer Pompeu Fabra i la ronda Joan Maragall, dos vials claus en els circuits d’accés i sortida del trànsit per la part de llevant de Puigcerdà per l’avinguda Shierbeck i la zona de la Duana.