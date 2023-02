Puigcerdà tindrà una tercera llista electoral de l’entorn ideològic hereu de l’antiga Convergència. La que va ser precandidata de Junts per Puigcerdà fins fa unes setmanes competint amb Jordi Gassió, l’empresària Carme Martí, ha decidit no marxar cap a casa i, doncs, presentar-se igualment. Carme Martí ha impulsat un partit municipalista que amb el nom de Treballem per Puigcerdà vol governar a la capital cerdana. Amb Junts i el nou Futur per Puigcerdà de Francesc Armengol, es disputaran els tres partits un electorat similar.

Martí ha explicat que ella va tenir la intenció de liderar el projecte de Junts però que quan va parlar-ne amb la direcció ja va veure que ho tindria difícil. Per això ara ha optat per encarar un repte personal que sent que ha de fer ara. La nova alcaldable, nascuda a Barcelona el 1959, ha explicat que Treballem per Puigcerdà es presenta amb la «il·lusió, l’empenta i totes les ganes per arrencar aquest projecte polític com una opció diferent, totalment nova i transformadora i que sobretot neix de la inquietud de diferents veïns i veïnes de la vila que fan aquest pas endavant» i, hi ha afegit que es tracta d'«una opció no partidista i molt transversal que aglutina persones amb visions diferents en què el centre comú és el municipi de Puigcerdà. Una opció de caire catalanista que pretén aportar nous aires, il·lusions, motivació i solucions a la gent de la capital de la Cerdanya». Carme Martí, vinculada al sector empresari de la construcció, ha argumentat que, al seu parer, el vot a les eleccions municipals de Puigcerdà, i encara més en l'àmbit hereu de Convergència, estarà molt fragmentat. En aquest sentit ha explicat que «el nostre objectiu és guanyar, i per tant l’ideal seria aconseguir set regidors que ens donin la majoria. Ara bé, sabem que és difícil i que en aquestes eleccions un partit que obtingui quatre regidors podrà tenir l’alcaldia». La candidata ha fixat com a principals vectors de treball de la seva candidatura el manteniment dels carrers, façanes i edificis públics; la seguretat; i els serveis a col·lectius com el dels avis, dotant-los d’un casal nou, i els joves.