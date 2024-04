Abrera recapta fons per a la investigació contra el càncer en una Festa Solidària

Abrera va celebrar una festa solidària amb la finalitat de recaptar fons per a la investigació contra el càncer, impulsava pel veí i artista abrerenc Kike @Deteailer a través del seu moviment social @hastaelultimoround. La ciutadania abrerenca es va bolcar en la celebració, omplint la plaça Pau Casals en diferents moments de la jornada. A l’acte hi va assistir l’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, regidors i regidores de l’Ajuntament d’Abrera, i tècnics i tècniques municipals. En Kike, veí i artista del municipi, a través del seu moviment @hastaelultimoround, pretén retransmetre en directe la seva lluita contra el càncer que pateix amb l’objectiu de deixar un llegat per a les futures generacions. La jornada va comptar amb diferents activitats programades, com l’exhibició de Vive y Baila, la mostra de Hip Hop Junior i Hip Hop Avançat, a banda de l’actuació del grup Las Suprems i la competició de Megaka’s.