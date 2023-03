Un acord entre l’Ajuntament de Puigcerdà i el Consell Comarcal de la Cerdanya ha permès les dues administracions tirar endavant una actuació urbanística de millora de la carretera secundària de Ventajola. Es tracta d’un dels vials principals de la xarxa secundària de carreteres que utilitzen majoritàriament els veïns de la vall per als desplaçaments quotidians en els recorreguts per evitar les cues del turisme.

Les obres han consistit en la renovació del ferm i els marges del vial d’un dels trams de la carretera que uneix Ventajola i Talltorta, al terme municipal ja de Bolvir. La carretera de Ventajola comunica Puigcerdà amb Soriguerola, Prats i Sansor i la resta de la part més occidental de la vall per un dels únics trajectes asfaltats que no formen part dels circuits principals del trànsit. És, alhora, una via d’ús habitual per al passeig dels veïns i els ciclistes. Per tal de conservar el trànsit calmat en aquest circuit secundari, que també s’uneix amb Alp i Bolvir amb dos ramals perpendiculars al curs del Segre, l’actuació ha inclòs la consolidació de seccions elevades en diversos trams del vial que obliguen els conductors a reduir la velocitat. Segons ha informat l’Ajuntament de Puigcerdà, bona part de la inversió ha estat finançada pel Departament de Territori de la Generalitat i l’altra part pel mateix consistori de la capital cerdana. Ajuntament i Consell disposen del Pla de Millora dels Barris i del Pla de Camins comarcal.