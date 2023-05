La Cerdanya tindrà en els pròxims mesos una nova eina de promoció econòmica dels joves a partir del que saben fer. El Consell Comarcal ha començat a elaborar un catàleg que recollirà el talent dels joves fins a 35 anys i l’exposarà en un portal nou per posar-lo en valor i impulsar-ne la rendibilitat. L’objectiu de la nova plataforma és ajudar els joves a donar a conèixer les seves aptituds i, alhora, possibilitar-ne també l’expansió com a activitat laboral.

El nou catàleg de talent dels joves de la Cerdanya és una iniciativa de l’ens Cerdanya Jove, la qual engloba les àrees de Joventut del Consell Comarcal i l’Ajuntament de Puigcerdà amb el lideratge de la referent d’ocupació. Per començar a farcir el document, els impulsors del projecte han fet una crida a la població: «Si tens un talent o més, de l’àmbit artístic, cultural, musical, etc. Et busquem! Volem donar a conèixer el talent jove de Cerdanya publicant un catàleg que es podrà consultar en línia. Si tens menys de 35 anys i vius a Cerdanya posa’t en contacte amb nosaltres a ocupaciojuvenil@cerdanya.org». La finalitat del projecte és treure de l’àmbit estrictament local el talent que tenen molts joves dels municipis cerdans. Es tracta de joves que sovint son molt coneguts en els seu entorn familiar i social més pròxim per tocar un instrument, la creativitat artística o algun projecte d’emprenedoria però que, en canvi, no son coneguts arreu de la comarca. Així, el nou catàleg de talent posarà a l’abast de tothom a través d’una plataforma consultable en línia les fitxes de cada un d’aquestes joves amb la informació de la seva activitat i la manera de contactar-hi. D’aquesta manera, i en tant que és una iniciativa impulsada des de l’àrea d’ocupació juvenil, el catàleg ha de permetre reimpulsar les contractacions dels joves en esdeveniments o activitats en altres municipis o comarques. El Referent d’Ocupació Juvenil és un dels serveis que ofereix Cerdanya Jove, amb un horari d’atenció als joves de la comarca els matins de dilluns a dimecres per accedir a l’orientació laboral i educativa. Per ser inscrits al catàleg de talent, el departament d’Ocupació ha posat a l’abast dels interessats un telèfon a través el qual poden deixar enregistrat en un missatge les seves dades i la descripció del seu talent així com un correu electrònic per fer el mateix en format escrit.

El Consell Comarcal treballa amb la previsió que el catàleg estigui enllestit a l’estiu i, doncs, sigui ja consultable. De totes maneres, serà una eina en evolució i oberta per tal que s’hi puguin anar afegint joves constantment. El projecte compta amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya i el SEPE de l’estat espanyol.