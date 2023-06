Cinc escoles de la Cerdanya i quatre més de l'altra banda de la frontera i que compten amb un sistema educatiu bilingüe han dut a terme, per primer cop, un intercanvi que s'ha emmarcat en diverses visites a productors locals de la comarca. L'objectiu és afavorir que els alumnes es coneguin, millorin els coneixements de català i francès i apropar les dues cultures, tenint en compte la seva proximitat. El projecte està impulsat entre el Consell Comarcal de la Cerdanya i el PAT Alim d'Aquí i s'ha fet realitat amb l'ajuda d'una subvenció pluriennal Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer i la col·laboració de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA).

Al Verger Cerdà, que forma part del Cerdanya Ecoresort de Prullans (Cerdanya), els alumnes de l'escola Alfons I de Puigcerdà i de la de la Guingueta d'Ix han pogut aprendre el procés de creixement de les hortalisses i arbres fruiters. La tècnica d'ensenyament del Consell Comarcal de la Cerdanya, Laia Alsina, ha dit que el territori està "ple de productes locals i moltes vegades els infants no veuen d'on surten les coses", tot detallant que les visites es fan tant a l'Alta com la Baixa Cerdanya. Alsina ha indicat que fins ara "no hi havia un vincle" entre aquests centres que participen al projecte. En aquest sentit, Isabel Lanza, mestra de llengües estrangeres a l'Alfons I, afegeix que l'experiència també permet als professors veure altres models educatius. "S'ha de compartir, aprendre, anar un lloc i a l'altre i no diferenciar-nos pel simple fet d'una frontera". Per la seva banda, un alumne de 4t, Arnau Gisbert, diu que aquestes estades els ajuden a fer nous amics i comunicar-se en francès. Mentre, Maria Gómez, de l'escola de Bourg-Madame, comenta que al seu centre les classes de català tenen lloc algunes tardes. Durant l'intercanvi, els estudiants comparteixen activitats de foment i promoció del territori. Altres de les visites s'han dut a terme en granges d'animals i formatgeries, entre d'altres. A banda de l'Alfons I, han participat alumnes de 4t i 5è de la Baixa Cerdanya de l'escola Mare de Déu de Talló de Bellver de Cerdanya, l'escola Vedruna de Puigcerdà, la Bac de Cerdanya d'Alp i la de Santa Cecília de Bolvir. Mentre, de l'Alta Cerdanya ho han fet les classes de modalitat d'escolarització bilingüe francès – català d'Angostrina, Font-Romeu i Ur.