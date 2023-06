Jordi Gassió, de Junts per Puigcerdà, és des d’aquest dissabte al migdia nou alcalde de Puigcerdà. Albert Piñeria li ha cedit la vara de batlle en el transcurs del ple de constitució del nou consistori resultant de les eleccions municipals del 28 de maig. Gassió ha obtingut vuit vots, tres més que l’altre regidor que optava a ser alcalde, Joan Manel Serra d’ERC. El cap de llista de Junts ha obtingut el suport del seu grup, amb quatre paperetes, i les quatre de Futur per Puigcerdà, el cap de llista del qual, Francesc Armengol, serà alcalde el mes de juny del 2025 per liderar l’Ajuntament el segon tram del mandat.

El ple s’ha celebrat en una sala de convencions el Museu Cerdà que s’ha omplert de veïns i seguidors de les tres formacions. Acomplert el protocol de formació de la mesa d’edat, les votacions i l’escrutini, el ja alcalde ha cedit el torn d’intervenció als altres dos caps de llista. Francesc Armengol ha fet èmfasi que feia més de dues dècades que Puigcerdà no tenia un govern de coalició i ha ofert a ERC, que continuarà doncs a l’oposició, la «col·laboració» per treballar per la vila. El cap de Futur, que ha agraït la «cordialitat» a Junts i ERC les negociacions, ha afirmat que abans de concretar el pacte amb Junts el seu equip ha fet un anàlisi «serè, conscient, prudent i valent». Armengol ha apuntat que «l’antipolítica no és la solució per Puigcerdà i sabem que per part d’ERC tindrem una oposició lleial, valenta i constructiva».

La reacció d'ERC

Per la seva banda, Joan Manel Serra, que ha comptat amb un grup de suport que han proclamat algun crit i xiulet des del fons de la sala, ha ofert la seva visió del pacte que l’ha enviat de nou a la bancada de l’oposició:«la lleialtat que un dia ens va demanar el senyor Piñeira ara no l’hem trobat en el grup de Junts». «Amb tot», ha continuat Serra, «els desitgem tota la sort perquè venen quatre anys difícils en els quals estendrem les mans en tot el que ens demanin però encara estarem molt més vigilants». El cap de l’oposició va argumentar el seu punt de vista sobre les negociacions i l’acord entre Junts i Futur:«teníem molt clar que nosaltres no podíem donar el braç a tòrcer en segons quines línies que tots ja sabeu», en referència al desenvolupament urbanístic i comercial del sector de la Pedragosa i la Closa de l’Àngel, «teníem molt clar que la dignitat del poble de Puigcerdà i la dignitat de l’alcalde no podia ser motiu de negociació per tenir dos anys de cadira».

El discurs del nou batlle

Ja com a alcalde, Jordi Gassió ha pres la paraula per, primer de tot, agrair el treball dels regidors en la campanya, la feina dels regidors que surten del consistori i, de manera especial, a seu precedessor Albert Piñeira, al qual li ha reconegut en un discurs emocionat setze anys de dedicació a la capital cerdana.

Gassió ha apuntat que el pacte amb Futur respon a la voluntat del poble expressat a les urnes de formar un govern de coalició, el qual «serà fort, amb un sol equip que treballarà sobre la base del rigor, la transparència i la lleialtat institucional». Gassió ha remarcat que el seu equip «serà un govern de tothom i per a tothom per impulsar un programa de govern per millorar el present i el futur de Puigcerdà». El ja alcalde ha emfatitzat que entre els dos partits de la coalició «hi ha complicitat i un programa amb moltes concordances... Tots estimem Puigcerdà i el nostre far és l’interès general i el be comú». Jordi Gassió també s’ha dirigit al cap de l’oposició: «senyor Serra, des d’aquí li ofereixo la ma estesa per totes les propostes i accions que puguin aportar, pel que sigui bo per Puigcerdà ens hi trobaran, per treballar conjuntament». El nou alcalde es va dirigir al públic assistent afirmant que treballar per incorporar totes les demandes que els faci arribar el poble «amb visió a curt i llarg termini; volem una vila neta, segura, inclusiva i capdavantera».