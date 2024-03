El Pirineu abandonat, basat en fets reals

[object Object]

L’equip del curtmetratge contactarà amb les comunitats educatives per fer-hi projeccions

El perill de tancament d’escoles a la Cerdanya i l’Alt Urgell és una nova derivada de la gentrificació que provoca el turisme residencial i la inflació en els preus de l’habitatge tant per aquest turisme com per la pressió del mercat andorrà, en el cas de l’Alt Urgell. L’encariment de l’habitatge dificulta les famílies continuar als pobles i, doncs, mantenir els fills a les escoles. El departament d’Educació manté el llindar dels cinc alumnes com a línia a partir de la qual la supervivència del centre queda amenaçada. En aquest sentit, el mateix Consell Comarcal de Cerdanya ha alertat, en paraules del seu president, Isidre Chia, la preocupació dels alcaldes pel futur de les escoles de, per exemple, Prullans, Lles, Ger, Bolvir o Prats. L’equip del curtmetratge contactarà amb les comunitats educatives per organitzar projeccions.

En aquest context fa unes setmanes s’ha creat una nova entitat que vol treballar per l’enfortiment de les societats rurals al Pirineu a través de les comunitats educatives. Es tracta del Moviment de Renovació Pedagògica dels Pirineus, el qual s’ha marcat com a objectiu crear una xarxa entre professors de totes les comarques per treballar junts en el foment d’una educació de qualitat i equitat. L’entitat ha nascut amb un equip de més d’una vintena de docents.