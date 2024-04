Puigcerdà retirarà el nou contracte de la brossa per licitar-ne un de més actual

L’Ajuntament de Puigcerdà desestimarà el contracte de residus que ara és en un procés judicial per tal de redactar-ne un altre més actual i adaptat a les noves necessitats de la capital cerdana.

Aquesta acció legal ha de permetre al consistori desbloquejar la concessió d’aquest servei i encarar la nova recollida adaptada als cànons de sostenibilitat europeus a partir de l’any que ve. La regidoria de Medi Ambient portarà al ple municipal d’aquest mes d’abril una proposta d’aprovació per retirar el concurs pel nou contracte de la recollida dels residus. La regidora, Nerea Espada, ha explicat que «volem licitar uns nous plecs definits per nosaltres, amb uns compromisos més garantistes pel que fa als percentatges de recollida». La raó d’aquests nous percentatges és l’obligatorietat del consistori de complir a partir de l’any 2025 l’índex de recollida selectiva que marca la Unió Europea. El no contracte ha de permetre l’Ajuntament equilibrar la despesa en el servei amb els ingressos de les taxes dels usuaris i, alhora, obtenir un millor retorn del cànon per part de l’Agència Catalana de Residus. Espada ha argumentat que «hem de fer un canvi de model perquè sigui més garantista perquè el que hi havia fins ara es basava en el model de contenidor tradicional, i el que nosaltres volem és implantar un de més modern amb sistemes intel·ligents de recollida, una taxa justa, el porta a porta no tan sols al comerç sinó que també en algunes parts del municipi i en general un sistema més innovador».

Per aconseguir desbloquejar la renovació de la recollida de la brossa, l’Ajuntament ja ha establert contactes amb una nova empresa consultora, la qual està especialitzada en aquests tipus de contractes i ja n’ha posat en marxa en altres municipis del país. En aquests municipis, l’empresa consultora ha obtingut executar els nous plecs sense impugnacions, segons han explicat des del consistori. La desestimació del concurs públic vigent fins ara suspèn el procés judicial, en el qual l’Ajuntament ja va guanyar els últims recursos que va presentar. No obstant això, l’equip de govern ha considerat que el millor que pot fer és posar el comptador a zero amb un nou concurs de licitació i unes noves bases i ja està treballant amb el nou redactat amb la previsió que pugui activar-se durant aquest any i, així, es comenci a aplicar l’any que ve.

Puigcerdà genera unes 6.000 tones de residus a l’any, de les quals unes 1.800 són de recollida selectiva i 4.400 de no selectiva. La Cerdanya té un índex de separació del 27%, quan la mitjana nacional és del 45%.