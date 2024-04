Si Beethoven no va a la muntanya

Puigcerdà ha estrenat aquest diumenge el nou programa de sortides culturals subvencionades, una iniciativa de l’Ajuntament que aspira a consolidar-se en els pròxims anys amb, com a mínim, un viatge per semestre. Una vuitantena de persones s’han desplaçat al Palau de la Música per escoltar la interpretació de la Novena Simfonia de Beethoven a càrrec de la Orquestra Simfònica del Vallès i la coral Carmina.

L’objectiu del programa és acostar al públic local i de la comarca propostes culturals de primer nivell amb paquets econòmics que inclouen viatge i entrada a preu reduït gràcies als acords de col·laboració del mateix Ajuntament amb entitats i institucions. Tant és així que el consistori ha activat un pla de contactes amb formacions musicals i institucions culturals d’arreu del país per aconseguir preus econòmics en base, també, als contractes que estableix per les actuacions que es fan al llarg de l’any a Puigcerdà. En aquesta ocasió la Simfònica del Vallès visitarà una vegada més la capital cerdana tant en el concert de Cap d’Any com en el festival de música a l’estiu. A partir d’aquest conveni, l’Ajuntament ha ofert un tiquet d’autocar a Barcelona i entrada per vint-i-cinc euros que va fer esgotar de seguida les 78 places que es van oferir. En aquest context, l’àrea municipal e Cultura ha anunciat perquè la formació farà una segona visita a Puigcerdà per interpretar-hi la Setena Simfonia del mateix Beethoven.

Moment final del concert al Palau de la Música / MIQUEL SPA

Al vestíbul modernista del Palau de la Música, amb la primera expedició puigcerdanesa a punt d’escoltar el concert, el regidor de Cultura, Jordi Palomino, ha valorat molt satisfactòriament la iniciativa: «sempre hem dit que Puigcerdà és una vila on es fa molta activitat cultural, ja des de l’Ajuntament com des de l’àmbit privat, però amb aquest programa de sortides culturals subvencionades per ajudar a moltes persones que potser pel seu compte no haguessin pensat, per exemple, en venir al Palau o a altres esdeveniments que tenim pensats fer». En aquest sentit, el regidor ha remarcat que es tracta d’una proposta que planteja pel públic «un preu simbòlic perquè suposa menys de la meitat del cost de l’entrada i, a més, amb un cost mínim per l’Ajuntament gràcies a la bona relació que tenim amb, en aquest cas, l’Orquestra Simfònica del Vallès. En sortim els dos beneficiats i nosaltres complim el nostre objectiu, que és fer arribar la cultura a preus populars. Aquesta primera sortida ha estat un èxit. Veig la gent molt contenta i tothom agraeix haver pogut venir». En aquesta línia, un dels factors que ha emfatitzat el consistori és precisament que entre la gran majoria dels 79 expedicionaris hi havia aquest diumenge el convenciment que sense la proposta de sortida organitzada no haurien anat al concert a Barcelona i, doncs, la iniciativa ha obert una nova línia d’activitats als veïns.

«M’ha encantat, és un encert;fas cultura i poble»

L’autocar compleix l’horari previst i a les dues del migdia surt del pàrquing de les Tereses. L’expedició la formen 78 aficionats a la música, amb una mitjana d’edat alta. Bona part dels viatgers fa molts anys que no trepitgen el Palau de la Música. La Rosi Rius de la Guingueta d’Ix explica el seu sentir, que és general entre els participants en aquesta primera edició de les sortides culturals subvencionades:«m’ha encantat; no tan sols perquè he pogut viure el concert magnífic de la Novena de Beethoven sinó perquè la sortida en autocar fa poble. He conegut gent nova i he conegut més d’altra que coneixia poc a través, a més, d’una afició comuna que no sabia que tenia». Rius ha emfatitzat que, alhora, el fet que el consistori posi a l’abast dels veïns esdeveniments culturals de primer ordre amb transport i un tiquet econòmic permet complir reptes pendents:«sovint penses que t’agradaria anar al Liceu, al Palau Sant Jordi o al Palau, però al final no hi vas, fins it tot saben que es fa un concert o una òpera, muntar la logística no és fàcil perquè, en transport públic, si baixes a Barcelona en bus o en tren, després a la nit ja no pots tornar. D’aquesta manera tot és molt còmode i alhora barat. És una llàstima fins i tot que no hagi pogut venir més gent, clar que s’entén perquè no hi ha tantes places, jo mateixa quan ho vaig saber ho vaig dir a altra gent. És un encert i espero que es vagi repetint».

Puigcerdanesos al Palau de la Música abans del concert / MIQUEL SPA

Sortida a Sabadell la tardor al Teatre de la Faràndula

L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Puigcerdà ha anunciat que la segona proposta de les sortides culturals subvencionades es farà durant la tardor. D’aquesta manera la proposta no s’encavalca amb la gran oferta cultural que ja hi ha a Puigcerdà i la Cerdanya durant l’estiu. La segona sortida s’emmarca també en els acords amb la Simfònica del Vallès i es farà a Sabadell per assistir a un concert al Teatre de la Faràndula. La sortida a escoltar la Novena de Beethoven coincideix amb la imminent celebració del 200 aniversari de la seva estrena.