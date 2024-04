Prats reurbanitzarà l’accés al poble amb un projecte que unificarà els veïnats

[object Object]

El consistori treballa amb la previsió d’iniciar les obres a principis del mes que ve en la primera de les dues fases de l’actuació. Un dels objectius del projecte és evitar que, tal com passa actualment, el centre del poble esdevingui un aparcament gràcies als espais amplis que queden als dos costats de la carretera. Així, el disseny del nou accés a Prats preveu la creació d’un espai unitari amb el pas del vial però en un entorn amable pels vianants. El projecte contempla la utilització de diversos materials per a la delimitació del sol així com espais verds.