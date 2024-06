La ramaderia s’acull a l’estrena de la recollida de plàstic

La campanya de recollida de plàstics ramaders s’ha estrenat a Cerdanya amb un gran èxit que ha superat les expectatives inicials dels seus responsables del Consell Comarcal. En les primeres setmanes d’aplicació el servei ha realitzat ja tres viatges en els quals ha recollit deu tones, xifra que suposa el 20% del que preveu recollir el projecte.

Els tècnics del Consell Comarcal i l’empresa encarregada de la recollida han coordinat tres viatges d’un camió que ha recorregut la Cerdanya per zones a fi efecte de transportar les deixalles de la ramaderia a una planta de tractament situada al Berguedà. En els viatges, els ramaders separen els plàstics i les malles per tal de fer més eficient la recollida. Igualment, des del Consell es gestiona les demandes de les explotacions per tal de dissenyar els itineraris del camió. Si be uns dies abans de començar la recollida tan sols s’havien apuntat uns cinc ramaders, ara amb el projecte activa ja son cinquanta les granges de la comarca que s’hi han adherit. Això ha suposat tota una sorpresa en positiu per part dels responsables del programa: «estem rebent moltíssimes sol·licituds, moltes més de les que ens esperàvem al principi», han apuntat des del Consell Comarcal.

El programa, que compta amb una ajuda del Govern de l’estat espanyol, te un pressupost de 28.000 euros, amb els quals el Consell preveu poder recollir, «com a mínim», 54 tones de plàstics i malles. Els tècnics de recollida selectiva estimen que la major producció de plàstics i malles es fa servir entre els mesos de febrer i abril, per la qual cosa després de l’estiu la recollida ja oferirà xifres menors.

De moment el sistema no te assegurada la continuïtat atès que la Cerdanya està pendent de licitar el contracte global de la recollida de les escombraries, el qual ha de permetre la vall sortir de la cua en el rànquing de reciclatge del país amb un percentatge de separació al voltant del 25%.

La recollida de plàstics per embalar té encara un recorregut gran de creixement ja que el sector ramader ha situat al voltant de les 200 el número d’explotacions de la comarca.