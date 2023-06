Agustí Comas (ERC) es va convertir ahir el nou alcalde de Santpedor, prenent el relleu del seu company de partit i de govern Xavier Codina, que ha estat al capdavant de l’Ajuntament els darrers vuit anys. D’aquesta manera, els republicans mantenen el govern a la població bagenca, que fa 20 anys que lideren. Comas va poder ser investit alcalde gràcies a l’abstenció dels dos regidors de SumemXSantpedor, llista vinculada a Junts. I, en el seu parlament, va agrair «el gest» dels qui fins ara han estat socis de govern.

Com ja s’havia fet públic abans del ple, Comas començarà a governar en minoria. ERC ha perdut prop de 500 vots respecte les eleccions de fa quatre anys, però manté 5 regidors: «un gran equip», va assenyalar el ja alcalde que, tot i així, es manté «obert al diàleg, per arribar a possibles pactes o acords». I va subratllar que «establir consensos és l’eina per tirar endavant els projectes». Abans d’arribar al ple d’investidura ERC va estar negociant tant amb SumemXSantpedor-Junts, que ha passat de 3 a 2 regidors; com amb la CUP, que manté dos regidors.

Maria Roser Llobera (SxS-Junts), que ha estat regidora en el darrer govern i ahir va renunciar a ser candidata a l’alcaldia, va mostrar-se predisposada a continuar negociant amb ERC: «per fer un govern estable a Santpedor». Tot i que va apuntar que «qui ha gestionat els tempos de la negociació ha estat la llista més votada», cosa que ha fet que s’hagi arribat a l’acte d’investidura amb ERC entomant «el repte» de governar en minoria. Llobera va fer la seva lectura del resultat electoral: «és el primer cop que s’ha votat en clau de poble».

Per la seva banda, Rubèn López, cap de llista de la CUP, també va dir que treballaran per «arribar a acords», però mantenint «cinc punts de mínims per a un pacte d’esquerres». Són unes condicions que els cupaires també ja havien fet públiques abans del ple: garantir el dret a l’habitatge, recuperar Can Jorba com a espai públic, resoldre els incompliments de contracte de la residència, la municipalització de l’escola bressol Els Gallarets i del servei de neteja d’equipaments i consensuar un full de ruta públic de totes les àrees. LA CUP també reclama presència a la junta de govern. López va assenyalar que ERC no ha donat, per ara, resposta a les seves demandes. El cap de llista de la CUP també va demanar «fer autocrítica del darrer govern. La fórmula ERC-Junts ha estat castigada, amb pèrdua en nombre de vots per ambdós partits». Mentre que la CUP «va consolidar» els seus resultats.

La llista que ha irromput al ple de Santpedor, amb quatre regidors, és Santpedor És un Altre Món (SEAM). Daniel Davins, el cap de llista, va agrair «la confiança de les 950 persones que ens van votar», i va assegurar que «per ells i per tots els veïns de Santpedor afrontarem aquesta legislatura amb responsabilitat i respecte, sempre prioritzant els interessos dels vilatans». I va voler subratllar que «som un partit municipal i catalanista. Amb un grup plural i transversal que s’ha fet des de zero, sense suports externs».

Amb la carta de privilegis

Els regidors van assumir el càrrec davant de la constitució, l’estatut i l’original del privilegi major atorgat per Martí l’Humà a la vila de Santpedor. La mesa d’edat va estar constituïda per Josep Illa (ERC), com a regidor de més edat; i Jordi Rojas (SumemXSantpedor), com a regidor més jove. La votació per escollir alcalde va donar 5 vots a Agustí Comas (ERC), 4 vots a Daniel Davins (SEAM), 2 vots a Rubèn López (CUP) i hi va haver les dues mencionades abstencions dels regidors de SxS-Junts. Amb majoria simple, Agustí Comas va ser proclamat alcalde. L’alcalde sortint, Xavier Codina, li va col·locar la insígnia i li va cedir el bastó de comandament. Mentre s’abraçaven, el públic que omplia la capella de Sant Andreu aplaudia.

Comas va recordar com Laura Vilagrà i Xavier Masferrer, tots dos absents, el van instar a entrar en la política municipal, i va destacar haver estat governant vuit anys amb Codina. Es va emocionar en esmentar el suport dels seus pares, presents a la sala, va destacar que sense «l’Àngels, la Mariona i el Miquel», la seva parella i fills, «avui no seria alcalde de Santpedor» i també va recordar els tiets traspassats, Jaume Noguera i Dolors Comas, que l’esperonaven a ser alcalde. Així mateix, va dir que «queda molta feina per fer».