La Banda de la Unió Musical del Bages entusiasma un cop més el Kursaal

La Banda de la Unió Musical del Bages va omplir un cop més el Teatre Kursaal de Manresa, dimarts a la tarda, en una nova edició del tradicional concert de Cap d'Any. Els espectadors van poder escoltar la reconeguda formació bagenca, dirigida per Dídac Mirallas, a través de la interpretació de peces de música clàssica i d'altres de compositors moderns. En el programa es van mesclar autors com Xostakóvitx, Strauss i Offenbach amb d'altres de més recents com Leonard Cohen. El públic va reconèixer la qualitat del concert amb llargs aplaudiments al final de l'actuació.