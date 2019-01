Magda Puig torna al Lliure amb 'Jane Eyre'

L'actriu bagenca Magda Puig (Castellbell i el Vilar, 1982) torna a l'escenari del Teatre Lliure de Gràcia en la reposició de l'obra 'Jane Eyre (una autobiografia)' que protagonitza Ariadna Gil. Estrenada el febrer del 2017, amb motiu del bicentenari del naixement de l'escriptora Charlotte Brontë, el muntatge repeteix èxit i ja ha exhaurit totes les localitats per a les funcions que tindran lloc del 10 de gener a l'1 de febrer. Els qui la vulguin veure i no tinguin un tiquet, poden entrar al web i apuntar-se a la llista d'espera.

La peça teatral que parteix de la famosa novel·la que Brontë va escriure el 1847 és una adaptació realitzada per Anna Maria Ricart i dirigida per Carme Portacelli, amb Ariadna Gil en el paper de Jane Eyre i Abel Folk en el de Rochester. La història narra el creixement i la maduració, en clau de superació personal, d'una noia al llarg de la seva vida, i conté nombroses referències autobiogràfiques. Tal i com va explicar Puig en una entrevista amb Regió7, Portacelli va demanar a l'intèrpret de Castellbell i el Vilar que fes tot de petits papers que sumen, en conjunt, una notable presència escènica. Així, Puig es fica a la pell de fins a set personatges.

La reposició de 'Jane Eyre' forma part d'un itinerari d'espectacles que el Lliure programa sota el títol conjunt de 'Patriarcat', i amb el qual també es proposa veure 'Classics degenerats', on vuit dramaturgues desproveeixen vuit textos clàssics de les connotacions de gènere; 'Aüc, el so de les esquerdes', de Les Impuxibles; 'Un amour impossible', la versió teatral de la novel·la de Christine Angot; 'Dogville', l'adaptació que fa Pau Miró i dirigeix Sílvia Munt del film de Lars von Trier; i 'Dolors', una obra de Meritxell Yanes dirigida per Sergi Belbel i Cristina Clemente.