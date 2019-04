Les vides de grans figures, a l'abast dels més petits

? Rosa Parks, Anne Frank o Dian Fossey són dones que han passat a la història pels seus assoliments. Un dels trets identitaris d'Alba Editorial és la col·lecció Petita & Gran / Pequeña & Grande, que publica periòdicament unes monografies il·lustrades que expliquen, a grans trets, la vida de figures femenines que han transcendit. Darrerament, han sortit els volums dedicats a l'escriptora Lucy Maud Montgomery –autora d' Anna de les teules verdes–, i la pedagoga Maria Montessori. Des de fa un temps, Alba també edita una versió masculina (Petit & Gran) i per a aquest Sant Jordi treu el llibre dedicat a Federico García Lorca. Així mateix, per als més petits de la casa, el segell literari de Prensa Ibérica publica Mi primer Pequeña & Grande en format petit i de cartró. Entre les novetats d'Alba, i seguint en el mateix registre, hi trobem Els premis de la gent (també en castellà), on s'expliquen les vides i els mèrits de persones que han excel·lit en el seu camp. Finalment, també surt Els problemes d'en Girafa, un cant a l'acceptació d'un mateix.