Un festival internacional de guitarra és l'horitzó amb el qual s'està treballant a Monistrol de Montserrat

L'itinerari musical del proper diumenge dia 5 de maig es concep com un tast d'un projecte que fa temps que s'està preparant a Monistrol de Montserrat: un festival internacional de guitarra en homenatge a Joan Carles i Amat. Tot i que encara no hi ha dates, sí que existeix la voluntat del consistori i de Joan Puigdellívol –director artístic de l'itinerari Un món de guitarres– per tirar endavant una iniciativa que vol donar relleu al municipi a partir de l'obra d'un dels seus fills més reconeguts internacionalment.

La intenció dels organitzadors és desenvolupar aquesta iniciativa a partir de dos eixos: l'historicisme i l'eclecticisme. El primer dels dos conceptes s'aconseguiria involucrant altres espais de la comarca que puguin estar vinculats a la trajectòria i l'ideari de Joan Carles i Amat. L'eclecticisme passaria per la programació de concerts que poguessin arribar a un públic més ampli del que inicialment es pressuposa que pot acudir a escoltar música dels segles XVI i XVII.

L'itinerari de diumenge vinent, doncs, se celebrarà amb la voluntat d'ensenyar les virtuts que hauria de tenir la celebració d'un festival de guitarra amb dimensió internacional. Un certamen que se sumaria a altres efemèrides que ja tenen lloc al poble com el Ball del Bo-Bo, la Fira de la Coca i el Mató i la Fira dels Romeus. La música ocuparia un lloc central en la nova proposta i ampliaria el ventall cultural i festiu de la localitat.