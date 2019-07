Rajadell no només s'endinsa en la música gospel, sinó que també difon entre els participants l'esperit i els valors de comunitat que l'inspiren. Per aquest motiu ahir, al matí, i per tercer any consecutiu, va tenir lloc el Sunday Service. Un esdeveniment que té lloc enmig del bosc, al costat del poble, i que recrea el Church Service dels diumenges al matí a les comunitats afroamericanes i caribenyes. Un moment per cantar i compartir, qui ho volia, les seves vivències i records. Un acte emotiu.