La trompetista Mireia Farrés i la pianista Mercè Hervada publiquen el seu primer disc

La trompetista santpedorenca Mireia Farrés, solista de l'OBC, i la pianista manresana d'adopció Mercè Hervada, duet de cambra estable, publiquen el seu primer àlbum amb Seed Music. "Temperaments" (2019, SEED010) neix de l'amistat i l'experiència de Farrés i Hervada al llarg de 10 anys de duet. El repertori inclou obres imprescindibles per a trompeta i piano de Honegger i Enesco, però també altres obres que el duet coneix profundament de compositors com Hindemith, Peaslee, Bolter, Turrin i Ewazen. Hi destaca la inclusió de l'obra "Impuls vital", encàrrec al compositor català Salvador Brotons, coneixedor de Farrés i Hervada.

Amb aquest nou disc i recull de peces, el duet vol fer notar la seva varietat i singularitat interpretatives i vincular-se amb quatre elements que d'alguna manera comparteixen i que les defineixen: el foc, l'aire, l'aigua i la terra. En relació a aquests quatre elements, el llibret de l'àlbum, el desè dins de la col·lecció Seed Premium, es complementa amb un poema original de Manuel Forcano inspirat en la música de "Temperaments". Es tracta d'una col·laboració que respon a la predilecció d'ambdues intèrprets per la poesia de Forcano. Les fotografies del disc, també estretament inspirades en els quatre elements que volen fer destacar les intèrprets, les signa la fotògrafa Noemí Elías.

L'enregistrament del disc va anar a càrrec del reconegut productor anglès Simon Kiln -especialitzat en trompetistes- i es va fer el mes de juliol passat a la Sala Oriol Martorell de L'Auditori de Barcelona. "Temperaments" es podrà adquirir properament a les principals plataformes digitals i a seedmusic.eu

Mireia Farrés Bosch

Mireia Farrés va ser trompeta solista a l'Orquestra Ciutat de Granada des del 2001 al 2004, i ho és de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) des del 2004. Farrés va rebre la beca del New England Conservatory de Boston i, sota el mestratge de Charles Schlueter, va obtenir el premi del departament de vent amb Menció d'Honor en l'especialitat de solista i de cambra. També ha rebut el Guardó Jove, concedit per la Jove Cambra Internacional de Catalunya, així com el premi TOYP en la categoria d'èxits culturals.

Ha estat convidada a actuar com a solista en festivals i amb orquestres nacionals i internacionals com és el cas del Festival de Peralada, el Festival Grafenegg, la Simfònica de Praga i la Simfònica Salvador de Bahia, i ha tocat amb intèrprets com Martha Argerich i Yuja Wang, entre d'altres. També ha format part de ''Orquestra Filharmònica Nacional ''Hongria dirigida per János Kovács.

La seva vocació per explorar les possibilitats sonores més coloristes i intimistes de l'instrument l'han portat a participar en diverses formacions cambrístiques. En el camp de la improvisació, ha col·laborat amb músics com Llibert Fortuny i Manel Camp, i ha format duet amb l'organista Juan de la Rubia.

A més d'exercir com a docent a l'ESMUC i d'oferir classes magistrals, Farrés col·labora com a professora en joves orquestres com la JONC o la JONDE i forma part del jurat de concursos com l'ARD de Munic.

Mercè Hervada

Professora de piano a l'Institut Escola Artístic Oriol Martorell a Barcelona, de ben petita es va formar musicalment de la mà de Maria Dolors Bonal. Comença els estudis de piano amb Ticià Riera, i posteriorment cursa el Grau Professional amb Margarita Serrat i Benjamí Santacana al Conservatori Superior de Música del Liceu, del qual obté les màximes qualificacions. Completa els estudis superiors de piano i música de cambra a l'Acadèmia Fransz Liszt de Budapest amb el mestre Györgi Nádor en l'àmbit de piano i Andras Mihay en música de cambra, i n'obté les titulacions amb excel·lència. Ha participat, també, en diversos cursos impartits per Nina Svetlanova, Àngel Soler i Josep Colom.

Durant la seva dilatada trajectòria professional ha tocat amb diversos grups de cambra, com el trio per flauta, violoncel i piano Manel Valls, amb qui fa diverses gires per Catalunya i Alemanya i enregistraments per a Catalunya Música. També ha format ocasionalment duets a quatre mans amb les pianistes María José García i Núria de Canals, amb qui ha tocat arreu de l'estat. Ha estat pianista de repertori per a l'ESMUC i pianista de la Royal Academy of Dance. Darrerament, la seva aproximació al clavecí de la mà de Dani Espasa l'ha portada a formar el duet amb el violoncel·lista Arnau Tomàs, amb qui treballa repertori italià.