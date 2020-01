La Coral Escriny es retroba amb el seu públic en la cita anual més especial

L'auditori del Convent de Sant Francesc de Santpedor es va omplir ahir a la tarda en el segon concert de Nadal que hi ha protagonitzat aquestes festes nadalenques la Coral Escriny, «la cita anual més especial per a nosaltres», segons apuntava Marc Reguant, director de l'entitat.

Després de celebrar mig segle, la coral ha posat l'accent en aquesta 51a edició en la llum i la pau. Així, sota el títol Lux et Pax el recital es va dividir en dues parts d'aproximadament mitja hora cadascuna, amb la particularitat que la veu va esdevenir l'únic instrument, amb tota l'exigència que això comporta. Els cantaires van oferir un programa íntegrament a cappella que va agradar als assistents.

La primera part del concert, dedicada a compositors contemporanis de diferents països, va començar amb Da pacem domine de l'estonià Arvo Pärt, per continuar amb O nata lux (de Lux Aeterna) del nord-americà d'ascendència danesa Morten Lauridsen. El repertori d'aquest primer bloc es va completar amb obres del rus Sergei Rakhmaninov, l'anglès Herbert Howells i una emotiva Only in sleep del letó Eriks Esenvalds, amb la veu solista de Lídia Mallofré. Entre peça i peça, Blanca Vila Casanovas va fer la lectura de diversos textos relacionats amb la temàtica del concert.

Després d'una breu pausa, la cinquantena de cantaires van reaparèixer amb la incorporació de motius nadalencs a la roba, ja que la segona part va estar dedicada íntegrament a les nadales, per reivindicar la bellesa de les melodies populars i el llegat de compositors contemporanis. La Coral Escriny va interpretar peces tan conegudes com El noi de la mare, El cant dels ocells o El dimoni escuat, amb coreografia inclosa, i amb la qual es van acomiadar del públic amb forts aplaudiments. Un parell de bisos van completar el recital, de poc més d'una hora de durada.