David Selvas dirigeix l'espectacle «T'estimo si he begut» a partir de contes d'Empar Moliner

David Selvas portarà a l'escenari del Teatre Poliorama 'T'estimo si he begut', un espectacle basat en contes d'Empar Moliner adaptats al teatre per ella mateixa i que produeixen Dagoll Dagom, La Brutal i T de Teatre. 'T'estimo si he begut' inclou una desena de contes, tot i que encara està per definir el nombre, i set cançons. El muntatge es podrà veure a partir del 21 de març al Teatre Poliorama de Barcelona i estarà protagonitzat per les quatre actrius de T de Teatre: Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla i Àgata Roca, juntament a David Bagés, Mercè Martínez i Ernest Villegas. Selvas ha assegurat que 'T'estimo si he begut' serà "un espectacle divertit, punyent, amb mala llet i irònic. Un sortirà del teatre veient les misèries i el miserables que som".

Després de 'La tendresa', Dagoll Dagom i les T de Teatre enceten una nova col·laboració a la que s'uneix La Brutal, presentant 'T'estimo si he begut' d'Empar Moliner, que conjuga text i música. "Quan vam trobar els contes de l'Empar", ha apuntat Selvas, "vam veure que era un bon lloc on tots ens hi identificàvem, on parlava de personatges propers a nosaltres, amb un entorn urbà, una ironia, un sarcasme i un sentit de l'humor i amb un amor i un desamor cap a l'home i la dona i les relacions i les seves misèries".

Selvas ha ressaltat que l'espectacle està en procés i encara estan movent les històries i fent equilibris dins els contes de l'espectacle i decidint "quins llocs ocupen i la seva relació amb l'espai i l'escenografia". De fet, aquesta és la tercera setmana en què hi estan treballant.

Moliner ha reconegut que s'emociona al veure com dirigeix David Selvas. "He vist alguna cosa de les que han fet i ho fan súper bé", ha manifestat, al temps que ha assegurat que el públic s'ho passarà molt bé veient el muntatge. Ho ha argumentat al explicar que en la seva literatura, "qualsevol mena de parella té un punt graciós i qualsevol relació humana i tota mena de parelles que la gent es pugui imaginar, acaben fent humor".

En un primer moment, l'equip teatral va escollir els contes que volien portar a escena i posteriorment li van demanar a Empar Moliner si s'animava a adaptar-los al teatre. "Absolutament li vaig dir que sí", li va respondre.





Música



El muntatge inclou set cançons noves i en alguns dels contes representats no hi ha cançó. El compositor de la música ha estat Andreu Gallén. Ha apuntat que els contes de Moliner el fascinen. "Posar música a aquestes històries ha estat fàcil i molt divertit perquè és un món que ja havia tocat", ha indicat. Cada cançó creada és un estil diferent a l'altra.

La història dels diferents contes amb els seus personatges queda lligada pel lloc que, com ha explicat Selvas, serà un bingo. "Allí és on arrenquem amb unes persones que reparteixen els números del bingo".