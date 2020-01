El muralista berguedà Nil Safont retrata les aspiracions d'una família senegalesa en un barri popular a Gant

La darrera obra del muralista berguedà Nil Safont, conegut com Slim Safont, retrata la història d'una família senegalesa als carrers d'un barri popular de la ciutat flamenca de Gant, a Bèlgica. "Vaig conèixer una família que venia del Senegal i em va semblar interessant la història. Representa el moment de transició, de quan arriben al barri i el veuen com l'única alternativa a la seva situació econòmica i el desig de poder aspirar a viure en un lloc millor", explica sobre l'obra, ubicada en un barri d'habitatges socials al sud de la ciutat. Inspirat per l'entorn social de l'indret on pinta els seus murals, les obres de Safont decoren ciutats com Los Angeles, Àmsterdam, París, Nova York o Detroit.

Abans d'arribar a Bèlgica, Slim també ha treballat a Rússia, Bielorússia o Itàlia en una carrera que en l'últim any ha intensificat a nivell internacional. Els pròxims projectes el portaran a l'Índia i Portugal passant, també, per Catalunya.

"M'interessen les relacions familiars", diu l'artista, que afegeix que "cada espai està organitzat de manera diferent i els individus es relacionen d'una manera diferent. Això identifica aquell lloc i el diferencia dels altres".



«Estem vivint els anys de glòria de l'art urbà»