Eduardo Noriega porta la trama d'«Hache» a la Sagrada Família

El número 2 del carrer Priorat, del barri de la Sagrada Família de Manresa, es va convertir ahir en el número 2 del carrer de Fernando Junoy, situat, en realitat, al barri de Sant Andreu de la capital comtal. Allí, l'inspector Alejandro Vinuesa (paper que interpreta l'actor Eduardo Noriega) rodava una de les escenes de la segona temporada de la sèrie de Netflix, Hache. Era la primera vegada que aquest barri manresà es convertia en un escenari de la sèrie, concretament la confluència dels carrers Priorat i Empordà on hi ha les anomenades cases de la Sagrada Família, els blocs de pisos construïts per l'antiga Caixa Manresa, els anys cinquanta.

En l'escena, Noriega s'aturava en el portal per parlar amb la dona que el netejava («si que el deixarà lluent, tan repetir la presa!», comentava una de les veïnes que observava les càmeres, darrera la cinta que limitava el pas al rodatge); al fons del carrer, una aconseguida reproducció mural de 'jabones Lagarto'; al mig de l'escena, la trobada de dues veïnes; els jocs de dos nens al carrer i la noia que anava a buscar l'esmolador de ganivets a la cantonada del carrer. Noriega acaba marxant en cotxe, acompanyat de l'actor Miquel Garcia Borda. Un quadre costumista, de carrers molls i roba estesa, amb diferents vehicles d'època de la flota del manresà Carles Garriga (Spotcar) que va soprendre i va cridar l'atenció de curiosos i veïns del barri; alguns, residents de la zona, com una senyora d'edat avançada que demanava amb tota desimboltura si ella mateixa, que ja era «antiga», podia sortir d'extra en el rodatge d'aquesta sèrie d'època, mentre preguntava quins actors participaven en la sèrie.

Ahir es van desplaçar a Manresa un equip format per un centenar de persones que van rodat simultàniament a la Sagrada Família, dirigits per Fernando Trullols, i a l'Anònima, centre d'operacions de l'equip, i espai on es recrea el gimnàs de boxa que regenta Arístides, l'exboxejador que treballava per a Malpica (Javier Rey) i que interpreta Marc Martínez. L'actor va rodar, com ja va fer la setmana passada, amb Adrian Grösser (el Marc Vilaseca de Merlí). Allí, la batuta la portava el director Jorge Torregrossa.