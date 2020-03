Sala proposa reflexionar sobre la Patum a través de Panikkar i Nietzsche

«Una nova dimensió». La que pot aportar la filosofia. És l'objectiu de La Patum. Els humans entre la Terra i el Cel. La Festa contemplada des de la Filosofia (Edicions de L'Albí), que signa l'autor berguedà Joaquim Sala (Centelles, 1939) i que avui es presenta al Pavelló de Suècia (19 h). Doctor en filosofia, Sala ha volgut reflexionar sobre la festa berguedana a través de dos pensadors: Raimon Panikkar (1918-2010) i Friedrich Nietzsche (1844-1900). I a l'eix central, explica, «l'àliga, que em serveix com a metàfora per establir un diàleg amb ella. L'àliga és un símbol de moltes cultures i una comparsa nuclear en la festa berguedana».

Reconeix, l'autor, que aquest llibre, el seu catorzè, no ha estat «fàcil» d'escriure tot i que la intenció és que pugui arribar al gran públic. «Que sorprengui». Potser, diu, es podria haver aproximat a la Patum a través d'altres filòsofs però Panikkar i Nietzsche, pels seus plantejaments teòrics, li han permès, a través d'escenaris sur-realistes, explicar com, en un món secularitzat, la Patum ha canviat «la veneració religiosa per una espiritualitat laica». Una visió que beu de l'origen de la festa del Corpus Christi (l'eucaristia) i que ha treballat a través de Panikkar, «catòlic però heterodox», que ho engloba en la relació entre «Déu, l'Home i el Cosmos». Ara, les emocions i el respecte «es viuen com si fossin religiosos» però han transmutat en «gresca vital».

Amb Nietzsche («Déu ha mort») i a través de la tragèdia grega (on el filòsof hi troba recollida i expressada l'estructura essencial de la realitat), Sala proposa mirar la Patum a través de la tensió entre el déu Dionís, representant de la rauxa; i el déu Apol·lo, el seny. Quan la societat deixa de creure en Déu, remarca Sala, «les persones han de buscar el sentit de la vida per ella mateixa». Entre els pols. I la festa berguedana, el seu sentit i el seu significat, com la vida, es poden explicar autònomament, adquirint una «dimensió artística i estètica, a més de lúdica».

Fill de Centelles, Sala fa quaranta anys que viu a Berga. Ara, diu, «més que saltar la Patum a la plaça, la penso». I la mira per la televisió. Per a l'autor, des que la Unesco la va declarar, el 2005, Patrimoni Cultural de la Humanitat, la festa berguedana va passar a ser «universal». En la presentació d'avui, Sala estarà acompanyat per M. Dolors Santandreu, historiadora i autora del pròleg de l'obra; Xavier Pedrals, director de l'Arxiu Comarcal del Berguedà; Jaume Farguell, president del Casal d'Europa del Berguedà, i l'editor Jaume Huch.