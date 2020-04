Tres escriptores situen els seus llibres en el top dels més venuts de «Llibreries Obertes»

La campanya Llibreries Obertes ha venut més de 5.300 exemplars des que es va posar en marxa fa poc més de dues setmanes i ha aconseguit l'adhesió de més de 350 llibreries d'arreu dels Països Catalans, entre elles, Parcir i Abacus, de Manresa; Aqualata, Llegim i Abacus, d'Igualada; Quatre Cantons, de Berga; Purgimon, de la Seu d'Urgell; Pellicer de Solsona; i Abacus, d'Abrera.

"Canto jo i la muntanya balla" (Anagrama) d'Irene Solà ha estat el llibre més venut, entre el 30 de març i el 6 d'abril. El segueixen "Boulder", d'Eva Baltasar (Club Editor) i "Que no t'expliquin contes", de Natza Farré i Gala Pont (Amsterdam). La iniciativa, impulsada per la cooperativa Som i l'agència Mortensen, es basa en una plataforma per a que els lectors puguin seguir comprant llibres, tot i que per tenir-lo físicament hauran d'esperar que l'establiment obri passada la crisi de coronavirus.

Als llibres d'Irene Solà, Eva Baltasar i Natza Farré i Gala Pont, els segueixen en la llista dels deu més venuts: "Dones valentes" (Ara Llibres) de Txell Feixas; "Gent normal" (Edicions del Periscopi), de Sally Rooney; "Guillem" (Amsterdam) de Núria Cadenes; "La madre de Frankenstein" (Tusquets Editores) d'Almudena Grandes; "Cavalcarem tota la nit" (Proa), de Carlota Gurt; "És que abans no érem així" (Columna) d'Empar Moliner i "L'ombra de la por" (Columna) de Ragnar Jónasson.