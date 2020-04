Nombrosos ciutadans surten al balcó a cantar el conegut «Bon dia» d'Els Pets

La iniciativa de cantar el Bon dia d'Els Pets mentre sonava per la ràdio, dijous al migdia, va tenir una bona resposta, segons van explicar els responsables del projecte «El Bages serà un clam!», que va tenir el suport de més d'una vuitantena d'entitats de Manresa i la comarca. La ciutadania va ser convidada a repetir l'experiència de la setmana anterior amb el Corren dels Gossos i, a les 13.30 h, treure els aparells de ràdio al balcó i cantar la peça del trio de Constantí mentre sonava per Ràdio Manresa, Cadena Dial, 40 Principals, 40 Clàssics, diverses emissores locals i Styl Classics. Joan Morros, d'El Galliner, va valorar molt positivament la resposta i va assegurar que a les xarxes s'han rebut nombrosos vídeos i fotografies immortalitzant el moment (#ElBagesÉsUnClam i #EnsQuedemaCasa). A hores d'ara no hi ha cap altra cantada col·lectiva en preparació i tot apunta que la següent acció que es proposarà tindrà lloc el proper 23 d'abril, dia de Sant Jordi. - T.M.R.