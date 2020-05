Un vídeo protagonitzat per estudiants bagencs recorda els 75 anys de l'alliberament de Mauthausen

Per commemorar el 75è aniversari de l'alliberament del camp de concentració nazi de Mauthausen, que es commemora aquest 5 de maig, els centres educatius que impulsen el Projecte Manresa-Mauthausen i l'entitat Foto Art, han editat un petit vídeo que recull les visites que estudiants manresans i fruitosencs han fet els darrers anys als camps de l'horror. El vídeo compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa.

El 5 de maig de 1945, les tropes aliades van alliberar el camp de concentració nazi de Mauthausen i altres camps subordinats. En aquests camps és on hi hagué més persones internades republicanes espanyoles, al voltant de 7.500. El govern de l'Estat espanyol va instaurar aquesta data com el Dia nacional d'homenatge als deportats i deportades, a les persones assassinades i a totes les víctimes del nazisme.

Enguany, a causa de la pandèmia del coronavirus, no es podrà fer memòria i homenatge a les víctimes de l'horror nazi als carrers i places. Tampoc es podrà celebrar l'acte de commemoració anual al mateix camp de Mauthausen i Gusen on, des de l'any 2013, assisteixen alumnes d'instituts de Manresa i Sant Fruitós de Bages, en el marc del Projecte Manresa-Mauthausen.

Per aquest motiu, des dels centres educatius que impulsen el Projecte Manresa-Mauthausen i Foto Art, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, s'insta la ciutadania a fer memòria de l'horror nazi amb un petit vídeo de record de les visites dels estudiants als camps de Mauthausen i Gusen, que ja es pot trobar a les xarxes socials i al canal de You Tube de l'Ajuntament de Manresa.

D'altra banda, l'Amical de Mauthausen i altres camps, en estreta cooperació amb el Comitè Internacional de Mauthausen (CIM), conviden a participar a la "Cerimònia d'Alliberament Internacional Virtual 2020 "Humanitat sense fronteres",75 anys després de l'alliberament, amb declaracions de testimonis, contribucions en vídeo i música. La celebració es farà el 10 de maig de 2020 d'11 a 24 h i es podrà seguir a www.mkoe.at