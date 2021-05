Les Nits del Fòrum tornen aquest estiu amb Bad Gyal, Rigoberta Bandini i Ara Malikian

Primavera Sound organitzarà de juny a setembre la segona edició de les Nits del Fòrum, el cicle de concerts en col·laboració amb altres promotors de la ciutat en un únic escenari al Parc del Fòrum. Entre els primers noms confirmats destaca Bad Gyal, amb una doble actuació al setembre que substitueix el concert que la cantant ha ajornat dues vegades al Sant Jordi Club per la pandèmia. També hi seran l'artista de moda Rigoberta Bandini, el violinista Ara Malikian, i els doblets flamencs formats per Miguel Poveda amb Farruquito i Estrella Morente amb Israel Fernández i Diego del Morao. A més, Les Nits del Fòrum aixoplugaran cites com el Festival de Cante Flamenco de La Mina i la final de la batalla de galls femenina USN World Summer Cup.

Amb el nou ajornament del festival Primavera Sound, els organitzadors del festival han decidit repetir aquest estiu la fórmula de Les Nits del Fòrum, que ja l'han passat va permetre la celebració de concerts regulars però amb aforament reduït i totes les mesures de seguretat sanitària al Parc del Fòrum.

Com aleshores, el cicle es concentrarà en un sol escenari davant les grades d'obra del parc, i oferirà concerts durant les nits d'estiu en aliança amb altres promotors i entitats de la ciutat. Un exemple és la celebració del Festival de Cante Flamenco de La Mina, el 28 de juliol, o la final de la competició internacional de rap improvisat USN World Summer Cup, el 21 de juliol.

"Encara que no sigui la recuperació definitiva, aquest ha de ser l'estiu en que la música en directe comenci a veure la llum després de molts mesos de travessa", aposten els promotors, que contemplen "un horitzó proper d'aixecament de moltes de les restriccions que portem molts mesos suportant".

L'organització no ha informat, per ara, si els concerts se celebraran sense distància social i amb el públic dret, o bé asseguts en cadires com l'any passat.



Doblet de Bad Gyal



Primavera Sound ha avançat part del cartell de la segona edició del cicle, on destaca una doble actuació de Bad Gyal el 9 i el 10 de setembre. Segons confirmen, aquest doblet enterra definitivament el concert que la maresmenca havia reprogramat pel 27 de novembre al Sant Jordi Club (i que ja venia d'un primer ajornament, tots dos per la crisi sanitària). Un cop acabi el període de "devolució, canvi i reubicació de les entrades" per aquest concert se'n posaran a la venda de noves, "en cas que n'hi hagi", informa l'organització.

Els altres concerts ja confirmats són els de Crim i La Inquisicion (en una mateixa nit de rap), l'estrella del trap argentí Duki, Rigoberta Bandini, Ladilla Russa, Dub Academy, Voodoo Club Allstar, Ptazeta, Ara Malikian, La Prohibida, Califato ?. Hi haurà també almenys dues nits de flamenc. Una, amb Estrella Morente, Israel Fernández i Diego del Morao, el 18 de juliol, i la segona, el 29 d'agost, amb la col·laboració entre Miguel Poveda i Farruquito.