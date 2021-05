Als carres de Manresa llueixen des d'avui quatre noves llambordes Stolpersteine per recordar Antoni Cano Martínez, Julià Commes Claros, Felip Díez Sada i Antoni Meca Sánchez, manresans que van patir l’horror als camps de concentració nazis.

L'acte de col·locació de les pedres celebrat aquest dijous ha estat possible gràcies a la recerca històrica iniciada arran del treball de dues estudiants de batxillerat de l'Institut Pius Font i Quer, que va seguir la pista dels quatre manresans deportats. Tots ells van ser alliberats del camp de concentració de Mauthausen el 5 de maig del 1945, després de sobreviure a l’infern nazi.

Les llambordes s’han col·locat davant del que havia estat el seu domicili. En concret, als carrers Talamanca, Montserrat, Sant Bartomeu i Remei de Dalt.

Després de la seva col·locació, en cadascuna d’elles, un grup d’alumnes de primer de batxillerat dels instituts Lluís de Peguera, Pius Font i Quer i Lacetània han fet un acte de commemoració amb la lectura de la biografia de la persona deportada i unes lectures i interpretacions musicals. Els tres instituts formen part del Projecte Manresa-Mauthausen i de la Xarxa d’instituts Mai Més, contra el feixisme, impulsada per l’Amical de Mauthausen.

A dos quarts de dotze s’ha fet un acte institucional a l’Espai 1522, que ha estat presentat per la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo Obiols, i ha comptat amb l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, amb la Directora General de Memòria Democràtica, Gemma Domènech Casadevall, i amb el professor del Pius Font i Quer i autor de la recerca, l’historiador Jordi Pons Pujol. També hi han assistit altres representants del consistori i d’entitats memorialistes, així com familiars de les persones homenatjades.

En el seu discurs, l’alcalde Marc Aloy ha tingut un sentit record per quatre manresans “que van compartir l’espantosa vivència dels camps, una de les vergonyes de la humanitat al llarg del segle XXI i en tota la història” i ha afirmat que la col·locació de les ‘Stolpersteine’ permet no oblidar l’horror nazi i tenir, a la vegada, un record per a les víctimes, ja que es tracta d’unes llambordes que es col·loquen a la via pública i que “veiem cada vegada que hi passem”. Per la seva banda, la Directora General de Memòria Democràtica, Gemma Domènech Casadevall, ha recordat la tasca de recuperació històrica que s’està duent a terme els darrers anys al conjunt del país i ha fet referència especialment al paper “pioner i referencial” de Manresa en aquest àmbit. Per a ella, cal retirar “el vel del silenci feixista” i aconseguir que “l’oblit no sigui la darrera victòria feixista. Tenim el compromís de restablir la dignitat i honorar aquells que durant tants ants van ser oblidats, una generació de persones que van abraçar els drets i llibertats republicans i que van ser represaliades”.

Després de l’acte, s’ha dipositat un ram de flors ala Plaçade Sant Domènec, davant de la placa col·lectiva amb els noms de tots els deportats, en la qual s’hi han afegit els noms de les persones identificades i homenatjades enguany. Es dona el cas que, a banda de les quatre persones a qui es dedica una llamborda, també s’afegeixen a l’homenatge dos deportats més. Un d’ells és Joan Lladó Mas, nascut a Manresa el 1914 i que va morir a Ravensbrück el 1945, tres dies abans de l’alliberament del camp, i que tindrà una placa a Calaf, on estava domiciliat. L’altre és Bonifaci Servitja Bernaus, també alliberat de Mauthausen. En aquest cas, si bé el seu darrer domicili va ser a Les Farreres, dins del terme municipal de Manresa, la llamborda, de comú acord amb la família i l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, es col&middo t;locarà al seu domicili natal, que es trobava en aquesta població. Per aquest motiu, l’alcaldessa de Sant Salvador de Guardiola també ha estat també present a l’acte.

La coneixença d’aquests nous deportats manresans es deu a l’historiador Juan Manuel Calvo, de l’Amical de Mauthausen, que va comunicar el resultat dels seus treballs sobre la deportació a l’Associació Memòria i Història de Manresa. A partir de la coneixença d’aquests nous noms, l’historiador Jordi Pons, membre de l’associació, ha fet la recerca de les seves trajectòries vitals a diferents arxius europeus i n’ha publicat les biografies al web que ha dedicat l’associació als deportats: www.memoria.cat/deportats

A banda de l’impuls dels historiadors que han fet possible el coneixement dels nous deportats, aquest homenatge i la col·locació de les quatre noves ‘Stolpersteine’ ha comptat amb el suport de la Direcció General de Memòria Democràtica i el Memorial Democràtic, que han encarregat a l’artista alemany Gunter Demnig les quatre noves llambordes i que promouen actes de reconeixement com aquest arreu del país, als quals s’han sumat ja molts altres municipis.